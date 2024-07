Senza tetto si spoglia davanti alla moglie, lui gli spara e gli incendia il materasso

video suggerito

A cura di Enrico Tata

"Ero esasperato dal degrado, spesso si spoglia nudo in strada davanti a mia moglie". Si è giustificato così un 34enne italiano, denunciato dalla polizia per aver incendiato il materasso di un senza fissa dimora e per aver sparato in aria tre colpi con una pistola a salve.

Il fatto è accaduto intorno all'una nella notte tra sabato e domenica a San Lorenzo, Roma. Dopo aver ricevuto una segnalazione, i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno bloccato e denunciato il 34enne. Quest'ultimo ha ammesso di aver esploso diversi colpi con una pistola a salve e di aver bruciato il materasso di un senza tetto in via Porta Tiburtina. Ha detto di aver perso la testa dopo che il clochard si era più volte denudato davanti a sua moglie. L'uomo è stato fermato e denunciato.

Dovrà rispondere delle accuse di incendio doloso, possesso abusivo di arma, esplosioni pericolose e minacce aggravate. La sua pistola a salve, inoltre, era priva di tappo rosso.

Sempre nel quartiere romano di San Lorenzo, un uomo ha prima danneggiato la vetrata del suo negozio di sartoria e poi, una volta soccorso e salito a bordo di un'ambulanza, ha tentato di violentare un'operatrice. Anche questo fatto, stando a quanto si apprende, è avvenuto nel corso della notte tra sabato e domenica. L'uomo, un cittadino indiano di 55 anni, è stato arrestato dalla polizia. L'operatrice del 118, una ragazza di 24 anni, ha presentato una denuncia.

Il cinquantacinquenne è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli, dove resta a disposizione della magistratura. Dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale nei confronti dell'operatrice sanitaria.