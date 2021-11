Selvaggia Lucarelli aggredita, la palestra di Di Blasio si dissocia da lui: “Subito provvedimenti” La palestra di Roberto Di Blasio prende le distanze per l’aggressione a Selvaggia Lucarelli: “La palestra Gym Palace desidera dissociarsi totalmente da quanto accaduto”.

A cura di Enrico Tata

Roberto Di Blasio è l'uomo che ha aggredito Selvaggia Lucarelli alla manifestazione ‘no green pass' che si è tenuta sabato al Circo Massimo a Roma. È uno dei due soci della palestra Gym Palace di Manziana, paese a nord di Roma nei pressi del lago di Bracciano. La struttura sportiva ha preso le distanze dall'accaduto con un lungo post pubblicato su Facebook: "La palestra Gym Palace desidera dissociarsi totalmente da quanto accaduto e ribadisce con forza il ripudio di qualsiasi forma di violenza e discriminazione". Per questo, si legge ancora, verranno presi "immediati provvedimenti".

"Da sempre la nostra palestra insegna e proclama i valori dello sport nei quali fermamente crediamo: 1) Il lavoro 2) Il rispetto del prossimo 3) Il sacrificio 4) La salute 5) La competizione leale ed onesta 6) Il rispetto delle regole. I soci, gli istruttori, i frequentatori tutti ripudiano e stigmatizzano ogni forma di violenza, di prepotenza, di discriminazione e ribadiscono con forza il rispetto di ogni individuo e delle regole imposte dalle autorità al di la delle singole ideologie. Ci siamo sempre attenuti scrupolosamente alle disposizioni delle autorità per garantire le migliori condizioni di sicurezza dei nostri soci ed abbiamo lavorato costantemente per migliorare e migliorarci", si legge ancora sul lungo post pubblicato sulla pagina Facebook della palestra. E ancora: "Viviamo di Sport, quindi di regole, valori e passione, elementi che portiamo ogni giorno nelle lezioni di ogni disciplina sportiva praticata nella nostra struttura e speriamo vivamente che la gogna mediatica conseguente al comportamento di un singolo non coinvolga il lavoro di molte persone che mettono ogni giorno cuore e passione per offrire non solo un servizio di eccellenza ma un luogo dove il valore della disciplina e del rispetto degli altri aleggia padrone. Grazie a tutti per la vicinanza perché tutti voi sapete quanto questa ingiustificabile faccenda stia danneggiando l'immagine della nostra struttura. La Gym Palace siamo tutti noi.La Gym Palace è empatia, è rispetto, è passione, è amore per lo sport e per la condivisione dei suoi valori".

Le scuse di Di Blasio: "Vorrei scusarmi con Lucarelli"

"Se l’avessi riconosciuta me ne sarei andato, perché non accetto provocazioni. È stato un lapsus (raptus, ndr), sono dispiaciuto, non è nella mia indole. A sessant’anni che mi metto a fare… Se avessi la possibilità di incontrarla le chiederei scusa. Se mi denuncia, ha ragione. Io sono stato uno dei primi a essere ricoverato. Non sono un no vax, va bene il vaccino, va bene il green pass. Prendo gli anticoagulanti, ho paura", ha dichiarato Di Blasio nel corso di un'intervista rilasciata a Domani.