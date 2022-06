Segue le ragazzine di 14 anni per masturbarsi davanti a loro: denunciato un uomo L’uomo, un 45enne, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori. Lui ha negato ogni accusa.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarantacinque anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico perché accusato di essersi masturbato davanti a un gruppo di ragazzine. Gli episodi, le adolescenti ne hanno raccontati diversi, sono avvenuti a Frascati, ai Castelli Romani. L'uomo, un 45enne di Rocca Priora, sembra che giri nella zona da diverso tempo. Numerose ragazzine hanno dichiarato di averlo incontrato e di averlo visto masturbarsi in mezzo alla strada.

"A me e altre due amiche è capitato venerdì scorso, quando attorno alle 20,30 stavamo per prendere l'autobus e tornare nelle nostre case tra Monte Compatri e Rocca Priora dice la 14enne Prima di salire ci ha avvicinato, ubriaco, e ci ha chiesto quando passasse l'auto per Rocca Priora, poi siamo salite e anche lui ha fatto lo stesso – ha spiegato una ragazza a Il Messaggero – A un certo punto abbiamo notato che cominciava a toccarsi e così, senza dare nell'occhio, ci siamo spostate vicino all'autista e lo abbiamo avvertito della cosa". L'autista lo ha invitato a scendere, ma episodi simili si sono verificati nei giorni successivi.

Un episodio di questo tipo, sempre con protagonista il 45enne, si è verificato poco tempo dopo. Un gruppo di ragazzine di circa quattordici anni stava mangiando una pizza, e fuori dalla vetrata l'uomo ha cominciato a masturbarsi. Poco dopo si sono spostate e hanno incontrato un gruppo di amiche: anche loro si sono imbattute nel maniaco, che si era spogliato e aveva replicato le stesse scene di poco prima. Le giovani hanno chiamato i carabinieri allora, raccontando l'accaduto. Il 45enne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori. Lui ha negato ogni accusa, ma sono tante le giovani che lo accusano.