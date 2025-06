video suggerito

Segue la ex in auto e la sperona facendola finire contro un albero: arrestato per tentato omicidio Controllava la ex con il gps, ha minacciato di ucciderla e poi ci ha provato realmente, inseguendola e speronando la sua auto: arrestato 32enne. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

L'ha seguita in automobile e l'ha speronata fino a farla uscire fuori strada, contro un albero. L'uomo, un trentaduenne, era partito dalle Marche, dove lavorava, per raggiungere la ex a Terracina, in provincia di Latina, dove, utilizzando un dispositivo gps che aveva fatto installare sulla macchina della donna a sua insaputa.

Nei confronti dell'uomo, residente a Trapani, è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio e atti persecutori.

L'inseguimento e lo schianto contro l'albero: cosa è successo

I fatti risalgono ai giorni scorsi. L'uomo, un trentaduenne residente a Trapani che si trovava per lavoro nelle Marche, ha raggiunto la ex, una quarantaquattrenne di Terracina. Le aveva installato un gps sull'automobile, senza che lei lo sapesse. Ne ha seguito i movimenti e l'ha rintracciata a Fondi, in un locale. È lì che si è presentato l'uomo.

Non appena l'ha visto, la quarantaquattrenne è scappata fuori ed è salita in auto. Lui l'ha seguita e ha fatto lo stesso. A bordo della sua automobile, il trentaduenne l'ha raggiunta e speronata con la sua vettura più volte fino a farla uscire di strada. L'auto della quarantaquattrenne, poi, si è schiantata contro un albero, al lato della carreggiata.

La fine dell'inseguimento e l'arrivo dei soccorsi

Al termine della corsa, il trentaduenne è sceso dall'automobile e ha raggiunto l'auto della ex. Ha provato ad aprire il veicolo. A fermarlo alcuni passanti che avevano assistito all'accaduto e avevano già chiamato i carabinieri che sono arrivati poco dopo quando, però, l'uomo era già scappato.

Nel frattempo, mentre scattavano le prime indagini, la donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza presso il vicino ospedale di Terracina, dove medici e infermieri le hanno curato le lesioni riportate.

L'arresto del trentaduenne

Mentre la donna veniva soccorsa, sono iniziate le ricerche. I militari hanno accertato che aveva già contattato al telefono la donna: le aveva detto che presto sarebbe tornato da lei per ucciderla. Nel corso delle indagini è stato anche scoperto il gps sull'auto della donna, grazie al quale l'uomo è riuscito a seguirla negli spostamenti. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e atti persecutori per aver controllato, seguito e cercato di uccidere la ex durante la corsa in automobile. In breve tempo sono riusciti a rintracciare il trentaduenne, che è stato arrestato e portato in carcere a Latina, dove ora si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.