Segue in strada e molesta in metro due ragazze: arrestato 24enne con l'accusa di violenza sessuale Due episodi di violenza soltanto nell'ultimo mese a danno di due diverse giovani: per un 24enne è scattato il fermo in carcere con l'accusa di violenza sessuale.

A cura di Beatrice Tominic

(Immagine di repertorio)

Le avrebbe seguite in strada e alla fermata della metropolitana, molestandole. Per questa ragione un ragazzo di 24 anni è stato sottoposto allo stato di fermo con l'accusa di violenza sessuale avvenuta in due diversi episodi. Il giovane avrebbe abusato e molestato, almeno due diverse ragazze nel solo mese di aprile bloccandole alle spalle e violentandole. Per gli episodi è scattato il fermo: il ventiquattrenne adesso è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma.

La segue e l'avvicina in metro: cosa è successo

La prima giovane a sporgere denuncia nei confronti del ventiquattrenne è stata una ragazza di 20 anni avvicinata in metropolitana, alla stazione della linea C Due Leoni. La giovane, che si è presentata nel pomeriggio del 26 aprile al comando dei carabinieri di Tor Bella Monaca, ha denunciato di essere stata presa e bloccata alle spalle da un giovane, a lei sconosciuto, che l'ha iniziata a toccare nelle parti intime. La ragazza per difendersi ha urlato e chiesto aiutato: soltanto la sua pronta reazione è riuscita a mettere il ventiquattrenne in fuga.

Qualche giorno prima, ha ricordato la ventenne, lo stesso giovane l'aveva seguita nella stessa fermata della metropolitana, la sera del 23 aprile precedente, toccandosi le parti intime. In sede di denuncia, la giovane è riuscita a condividere con i militari diversi dettagli: oltre alla descrizione dell'individuo, è riuscita a fornire quella della vettura che utilizzava. I carabinieri sono riusciti a rintracciare prima l'automobile e, di conseguenza, poco dopo, anche il ventiquattrenne, immediatamente bloccato dai militari.

La denuncia della seconda ragazza violentata: l'ha seguita in strada

Una volta bloccato il ventiquattrenne, i carabinieri hanno continuato a svolgere accertamenti, scoprendo che a carico del giovane pendeva anche un altro episodio di violenza sessuale, avvenuto con le stesse modalità, il 4 aprile precedente. Stavolta è accaduto nei confronti di una ventitreenne romana che ha denunciato quanto successo poco dopo. La giovane stava camminando per strada, in via Augusto Casciani, incrocio via Amico Aspertini, quando è stata afferrata e bloccata alle spalle dallo sconosciuto. L'ha spinta e l'ha fatta cadere a terra, provando a palpeggiarla mentre cercava di sfilarle i pantaloni. La giovane ha provato a reagire e ad opporre resistenza, riuscendo poi a mettere in fuga il ventiquattrenne, che è scappato via riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Dopo gli accertamenti, per il ventiquattrenne è scattato l'arresto. I carabinieri, in accordo con la Procura della Repubblica di Roma, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'indagato e lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia in carcere.