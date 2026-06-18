Abusi sessuali su un atleta minorenne a Latina, allenatore di calcio arrestato e portato in carcere

I poliziotti hanno arrestato e portato nel carcere di Latina su disposizione del gip un allenatore di calcio 74enne, per violenza sessuale su un atleta minorenne.

Immagine di repertorio

Avrebbe abusato sessualmente di un atleta minorenne, approfittando del ruolo che ricopriva. Si tratta di un allenatore di calcio settantaquattrenne, che gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato e portato in carcere. Il provvedimento è scattato a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare stabilita dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina. Il settantaquattrenne è indagato per violenza sessuale su minore. Raggiunto dai poliziotti, è stato arrestato nella sua abitazione e portato nel carcere di Latina, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare del minore

La misura di custodia cautelare è arrivata nell'abito dell'indagini fatte dai poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura. Accertamenti partiti dalla denuncia presentata dai familiari della vittima. L'ipotesi è che l'allenatore, approfittando del suo ruolo, si sarebbe intrattenuto con il ragazzo al di fuori dei momenti strettamenti legati all'attività sportiva. Avrebbe abusato del minore, creando un rapporto di dipendenza emotiva e di soggezione psicologica.

Ad Aprilia uomo rinviato a giudizio per violenza sessuale su una 14enne

Ad Aprilia un quarantacinquenne di nazionalità romena è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Latina con l’accusa di violenza sessuale su una ragazza quattordicenne, figlia di una coppia di amici. Il giudice olttre a stabilire il rinvio a gidizio ha anche fissato la data d'inizio del processo, fissata al 16 aprile 2027. I fatti risalgono al 2021 e sarebbero andati avanti negli anni successivi. L’uomo avrebbe avuto ripetuti rapporti sessuali con la giovane. Le indagini sono scattate dalla denuncia dei familiari, ai quali la giovane ha raccontato tutto. La ragazza, oggi maggiorenmne, si è costituita parte civile nel processo.