Sedie, scope e posacenere giù dai balconi: così i residenti mettono in fuga una banda di ladri Notte concitata nel centro di Cassino, dove i residenti, svegliati dalle urla di una donna, hanno lanciato oggetti contro una banda di ladri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sono entrati all'interno di un appartamento per rubare soldi, gioielli e oggetti preziosi, ma la proprietaria di casa gli ha urlato contro e i residenti gli hanno lanciato sedie, scope e un posacenere per farli scappare. Il furto, a seguito del quale una banda di ladri d'appartamento è scappata a gambe levate, si è verificato la scorsa notte nel pieno centro di Cassino, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese i malviventi sono entrati furtivamente all'interno dell'abitazione di un palazzo nella quale viveva una donna, con l'intento di portare via quanto di prezioso teneva con sé. Erano convinti che avrebbero agito indisturbati e preso quanto cercavano, senza essere scoperti. Ma la donna si è accorta della loro presenza in casa e ha iniziato ad urlare. Così i malviventi, temendo di essere incastrati, sono scappati, fuggendo dall'appartamento.

Le grida della donna in piena notte hanno svegliato i residenti di soprassalto. Preoccupati che stesse accadendo qualcosa di grave, hanno dato subito l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Nel frattempo si sono affacciati alle finestre e hanno visto delle persone che correvano in strada, dirette verso un'Audi nera. Capendo che si trattava di ladri, per cercare di fermarli hanno afferrato diversi oggetti che avevano in casa e glieli hanno lanciati contro, rendendo complicata la loro fuga.

I malviventi infatti hanno dovuto fare lo slalom tra sedie, scope e perfino un posacenere, che piombavano contro di loro dall'alto. Tra questi un pesante oggetto di cristallo ha raggiunto la vettura, danneggiando il lonotto posteriore. I ladri sono riusciti a raggiungere la macchina e sono scappati, facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che hanno ascoltato la donna vittima del furto, i residenti e stanno cercando di risalire alla vettura utilizzata per la fuga e all'identità dei malviventi. Ancora da quantificare la cifra sottratta.