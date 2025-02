Sedicente maresciallo truffa coppia di anziani: arrestato 17enne, gioelli riconsegnati delle vittime

video suggerito

Sedicente maresciallo truffa coppia di anziani: arrestato 17enne, gioielli riconsegnati delle vittime Si è finito un sedicente maresciallo ed è riuscito a rubare gioielli d'oro e denaro ad una coppia di anziani. I carabinieri hanno arrestato un 17enne, che è finito nel centro per i minorenni.

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri restituiscono i gioielli alla vittima della rapina

Ha truffato una coppia di anziani, spacciandosi per sedicente maresciallo dei carabinieri portandogli via diversi gioelli.I carabinieri della Stazione di Roma Macao e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno arrestato in flagranza di reato un diciassettenne napoletano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ai danni di una coppia di anziani, marito e moglie.

La truffa del sedicente maresciallo

Le indagini fatte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica sono scattate a seguito della denuncia presentata dall'anziano, che si è presentato in caserma. Ai militari ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo, per chiarire il suo possibile coinvolgimento in una rapina in gioielleria.

La vittima consegna tutti i gioielli ai rapinatori

I carabinieri si sono subito precipitati a casa dell’uomo, dove la moglie, una donna di ottantadue anni, era rimasta sola e nel frattempo aveva consegnato tutti i gioielli che aveva al fantomatico carabiniere ed a un perito, i quali li avevano chiesti per per evitare che il marito finisse "in ulteriori guai giudiziari". I militari appostati fuori dall’abitazione hanno notato in strada due giovani che si comportavano in maniera sospetta.

Il diciassettenne portato nel centro per i minori

I militari hanno fermato e bloccato il diciassettenne. Perquisito, con sé aveva i gioielli d'oro dell'anziana rapinata dal valore complessivo di circa 5.000 euro e 1.330 euro in contanti. I carabinieri con la Procura della Repubblica per i Minorenni hanno arrestato il giovane e lo hanno portato nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Tutti i gioielli e il denaro sono stati restituiti alle vittime.