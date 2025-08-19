Sedicenne ucciso a Terracina: il pirata della strada era senza patente, revisione e assicurazione

Il conducente alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso un 16enne a Terracina la notte di Ferragosto viaggiava senza patente, con la macchina senza priva di assicurazione e revisione.

L'auto che ha investito e ucciso il sedicenne a Terracina viaggiava senza revisione né assicurazione. Il conducente quarantanovenne originario di Cassino era alla guida senza patente. L'incidente in cui ha perso la vita il giovane è avvenuto la sera prima di Ferragosto scorso in via Badino, nel territorio della provincia di Latina. Dagli accertamenti fatti dalla Polizia di Stato, che indaga sul sinistro coordinata dalla Procura della Repubblica, è emerso che l'assicurazione della Lancia Ypsilon 10 era scaduta da luglio scorso e che non aveva la revisione. Oggi pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore a Latina sono stati celebrati i funerali del sedicenne.

Convalidato l'arresto in carcere

Ieri il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato l'arresto dell'automobilista in sede d'interrogatorio di garanzia. Il conducente si trova in carcere in attesa del processo, con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso, per non essersi fermato ad aiutare il giovane, che a seguito delle gravi ferite e dei traumi riportati nell'impatto è deceduto.

L'automobilista difeso dall'avvocato Fernando Maria Pellino si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha rilasciato solo dichiarazioni spontanee spiegando di "non essere stato lui". Ieri c'è stata anche l‘autopsia sulla salma del giovane, per chiarire le cause del decesso.

L'incidente in cui è morto il sedicenne a Terracina

L'incidente in cui è morto il sedicenne a Terracina è avvenuto la notte prima di Ferragosto, intorno alle ore 3.30. Il giovane era in compagnia di suo fratello gemello e di un amico e stavano tornando da una festa al residence in cui alloggiavano con la famiglia per le vacanze quando la macchina li ha investiti, per poi scappare. Per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Gli altri due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.