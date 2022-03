Sedicenne cade dal balcone ad Alatri: è in prognosi riservata È in prognosi riservata una ragazza di 16 anni caduta dal balcone di casa ad Alatri. Date le sue gravi condizioni è stato necessario il trasporto in eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Una ragazza di sedici anni è precipitata dal balcone al secondo piano di un palazzo ad Alatri, in provincia di Frosinone. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo. La giovane è rimasta gravemente ferita a seguito della caduta e si trova nella Capitale, ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto riporta Frosinone Today la ragazza al momento dell'accaduto era nell'abitazione dove vive insieme alla sua famiglia quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitata e ha fatto un volo di diversi metri nel vuoto, prima di finire al suolo. A dare l'allarme sono stati i residenti che, allertati dalle grida d'aiuto dei famigliari, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto in breve tempo il personale sanitario.

Sedicenne ricoverata in prognosi riservata

Date le condizioni di salute della giovane ferita, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario l'atterraggio dell'eliambulanza, che ha preso in carico l'adolescente e l'ha trasportata in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivata nel nosocomio romano la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi ed è ricoverata con prognosi riservata. I medici al momento non si esprimono sull'esito del loro intervento e ad essere decisive saranno le prossime ore. Sul posto per gli accertamenti di propria competenza sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno svolto le verifiche del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto.