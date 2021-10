Se vince Michetti Guido Bertolaso sarà commissario a rifiuti e Giubileo Il centrodestra cala la carta Guido Bertolaso verso il ballattoggio a Roma. Bertolaso è pronto a svolgere il ruolo di commissario al ciclo dei rifiuti e al Giubileo se vincesse Enrico Michetti. “Mi metterò a disposizione perché significherebbe lavorare per il mio Paese. Per Roma, la mia città che amo tantissimo”.

L'accordo è stato chiuso ieri pomeriggio a colpi di attestati di reciproca stima: se a Roma al ballottaggio vincono Enrico Michetti e il centrodestra Guido Bertolaso sarà commissario ai rifiuti e al Giubileo. Bertolaso, 71 anni, reduce dalla sua ultima esperienza di commissario per la gestione dell'emergenza pandemica in Lombardia, dopo aver detto no a candidarsi a sindaco non si tira indietro dal ricoprire un ruolo tecnico ma cruciale per la futura azione di governo a Roma.

"Bertolaso è il miglior tecnico che abbiamo in Italia quindi il suo è un nome che sicuramente proporrò al governo per un incarico commissariale, per il Giubileo e per contribuire a risolvere i problemi di Roma". Aveva dichiarato in mattinata Michetti. Dopo qualche ora le agenzie battono la disponibilità del diretto interessato: "Se vincerà come mi auguro Enrico Michetti, mi metterò a disposizione per fare il commissario, perché significherebbe lavorare per il mio Paese. Per Roma, la mia città che amo tantissimo. Ovviamente, sempre gratis, come sto facendo adesso in Lombardia. E per Roma – sottolinea – lavorerei giorno e notte e oltre".

E Bertolaso non si limita a dare la sua disponibilità "tecnica", ma entra nel vivo della campagna elettorale attaccando Gualtieri e lodando il candidato di centrodestra: "Se vincesse Gualtieri nominerebbero un altro commissario… qualcuno come Arcuri o qualcosa del genere, che evidentemente aggrada meglio a quella parte politica. Non ci dimentichiamo che Gualtieri è stato ministro dell'Economia nel Conte due, che, a mio modesto avviso, ha delle grandissime responsabilità per quello che è successo in Italia con l'epidemia di Covid. Ho conosciuto Enrico, un romano de Roma bravo e appassionato". Poi la battuta finale ("Certo, è della Lazio ma non poteva essere perfetto) e l'appello al voto: "Il 17 e il 18 ottobre abbiamo la possibilità di cambiare insieme Roma non sprechiamola".

Entusiasmo della disponibilità di Bertolaso è arrivata dal leader della Lega Matteo Salvini ("Bertolaso uomo d’onore e di valore. Roma e l’Italia hanno bisogno di persone come lui, domenica prossima chi vota Michetti vota per il futuro del Paese")