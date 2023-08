“Se vai dai carabinieri, per te è la fine”, massacra di botte la madre per 45 euro: arrestato 35enne Chiede 45 alla madre per i videopoker, lei rifiuta e viene presa a pugni: arrestato uomo di 45 anni. Già in passato aveva avuto un comportamento violento nei confronti della madre.

A cura di Beatrice Tominic

Ha chiesto 45 euro alla madre, ma al suo rifiuto le ha sferrato un pugno colpendola nell'occhio. È successo nel mese di giugno dello scorso anno a Frosinone. A seguito dei fatti un camionista di 35 anni, residente proprio nel capoluogo ciociaro già allontanato dalla casa familiare, è stato condannato a tre anni di carcere a cui si aggiungono 800 euro di multa e il pagamento delle spese processuali, come riporta il Messaggero.

I fatti

La vicenda risale al giugno del 2022, quando l'uomo, non appena terminato il turno di lavoro, ha chiamato la madre chiedendole di andarlo a prende vicino ad un distributore di carburante. La donna si è presentata a prendere il figlio, nonostante i continui litigi: non appena arrivata le ha chiesto 45 euro "per fare la spesa". Secondo quanto riportato, come la donna sapeva, li avrebbe utilizzati per giocare alle macchinette. Sapendo che la donna avrebbe dovuto iniziare a lavorare poco dopo, prendendo servizio come badante, le ha chiesto di lasciargli l'automobile. La donna, alla guida, però, in entrambi i casi ha rifiutato.

La reazione del figlio

Al rifiuto della donna, che si trovava al volante, l'uomo l'ha aggredita con un pugno nell'occhio, ma lei non si è scomposta: ha continuato a guidare, mentre lui ha iniziato ad urlarle che se avesse raggiunto la caserma dei carabinieri sarebbe stata la sua fine. Una volta fatto scendere dall'auto, è andata dai carabinieri e ha sporto denuncia.

I precedenti e l'arresto

In precedenza l'uomo aveva già avuto atteggiamenti violenti nei confronti della donna (le aveva tirato un vaso) e per paura di restare da sola con lui più volte la donna era andata a dormire a casa di amici. Per questo era stato già allontanato dalla casa familiare: nei giorni scorsi, per lui, è scattato l'arresto, con condanna a tre anni di reclusione e al pagamento di una multa di 800 euro. Come già anticipato dall'avvocato dell'imputato, però, verrà presentato ricorso in appello.