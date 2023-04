Sdraiati in mezzo alla Casilina per farsi i selfie: automobilisti sotto shock, caccia a 5 ragazzini Il gruppo di ragazzini si è sdraiato in mezzo alla strada, alzandosi poi di scatto non appena vedeva arrivare delle auto. Indagano i carabinieri, i genitori rischiano una denuncia.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio, ’Planking challenge’

Cinque ragazzini si sono sdraiati in mezzo alla Casilina, per poi alzarsi all'ultimo non appena vedevano le macchine arrivare. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti, sotto shock per la tragedia sfiorata: solo per un caso fortuito i cinque adolescenti non sono stati investiti.

L'episodio è avvenuto questa notte a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone. A indagare sul caso sono i carabinieri, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti sulla strada, una delle più trafficati e pericolose del Lazio, per identificare il gruppetto di ragazzi. A rischiare una denuncia sono i genitori.

Secondo le prime informazioni, il gruppo di adolescenti avrebbe compiuto questa ‘bravata' che avrebbe potuto costargli la vita per farsi foto e video da mettere sui social.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Già nei mesi passati diversi ragazzini sono stati immortalati mentre facevano questo gioco pericoloso, sdraiandosi in mezzo alla strada nelle ore notturne, quando la visibilità è molto scarsa.