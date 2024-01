Scuole chiuse a Frosinone venerdì 2 febbraio perché manca l’acqua: quali plessi e orari Venerdì 2 febbraio a Frosinone alcune scuole e parte dell’Università restano chiuse per mancanza di acqua dovuta a lavori di Acea. Ecco quali sono i plessi interessati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Scuole chiuse a Frosinone per mancanza di acqua. Il Comune ha informato le famiglie che venerdì 2 febbraio alcuni plessi degli istituti scolastici del territorio resteranno chiusi per interruzione del flusso idrico. A firmare l'ordinanza di sospensione delle attività scolastiche è il sindaco Riccardo Mastrangeli. Ad essere interessati sono micronidi, istituti scolastici di ogni ordine e grado e l'Università.

Scuole chiuse a Frosinone il 2 febbraio per lavori Acea

Il provvedimento di chiusura delle scuole e interruzione delle lezioni è necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico da parte di Acea, per lavori di manutenzione programmati sulla condotta adduttrice tratto Montenero-Colle Sant’Anna, che si svolgeranno appunto proprio nella giornata di venerdì 2 febbraio dalle 12 alle 20. A causa dei lavori è necessario che le attività scolastiche ed educative vengano sospese, perché per gli studenti e le studentesse, i docenti e il personale scolastico non potranno usare i servizi igienici.

L'elenco delle scuole chiuse il 2 febbraio a Frosinone

Nel dettaglio le scuole di frosinone che resteranno chiuse venerdì 2 febbraio sono:

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale – sede distaccata di Frosinone;

Accademia di Belle Arti di Frosinone;

Istituto comprensivo Frosinone 3 – tutti i plessi;

scuola infanzia paritaria Sant’Agostino; scuola infanzia paritaria “Spinelli”;

Micronido e sezione primavera presso scuola infanzia “Spinelli”; nido d’infanzia “La Casetta”; Istituto di istruzione superiore Turriziani – tutti i plessi.

Per tutte le classi che effettuano il tempo pieno: sospensione delle attività didattiche e doposcuola dalle ore 13,00 al termine dell’orario ordinario stabilito;

Per tutte le classi che effettuano il tempo normale antimeridiano: sospensione delle attività didattiche secondo l’ordinario orario di uscita con interruzione delle attività di doposcuola e/o di altre attività extracurriculari per l’intero pomeriggio;

Per i Nidi d’Infanzia: sospensione delle attività educative dalle ore 12,00 al termine dell’orario ordinario stabilito.