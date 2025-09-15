Scuole chiuse a Frosinone domani 16 settembre per mancanza d’acqua: orari e istituti interessati

Manca l’acqua a Frosinone dalle 14 alle 17 di domani per alcuni lavori sulla rete idrica. Firmata l’ordinanza per la chiusura di alcune scuole: ecco quali sono chiuse e quali aperte martedì 16 settembre.

Scuole chiuse a Frosinone martedì 16 settembre 2025 perché manca l'acqua. Il dirigente Andrea Manchi ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di vari istituti scolastici a causa di una sospensione del servizio idrico. Lo stop dell'erogazione è previsto dalle ore 14 alle 17 del 16 settembre appunto per permettere ai tecnici di svolgere dei lavori di manutenzione programmati sulla rete idrica.

Quali scuole chiudono a Frosinone il 16 settembre

L'ordinanza firmata dal dirigente Manchi riguarda gli Istituti Comprensivi Scolastici, Istituti di Istruzione Superiore, gli Istituti Scolastici Paritari e ai Nidi d’Infanzia pubblici e privati, che resteranno chiusi. La chiusura non interesserà invece le strutture dotate di adeguati e autonomi sistemi di approvvigionamento idrico. Gli istituti scolastici, che sono in grado di rifornirsi autonomamente di acqua ricadenti nel territorio comunale, resteranno regolarmente aperti.

Quando manca l'acqua a Frosinone: orari e motivazioni

Il provvedimento di chiusura delle scuole si è reso necessario a causa della segnalazione della sospensione del flusso idrico. A renderlo noto è stata Acea, che ha annucniato lavori di manutenzione programmati sulla rete idrica, dato che "l’interruzione del servizio idrico comporta l’impossibilità del funzionamento dei servizi igienici, determinando l’inagibilità temporanea delle strutture scolastiche e delle strutture educative presenti sul territorio, nella fascia oraria suddetta" si legge nel testo dell'ordinanza. Il disservizio si prevede che duri dalle 14 alle 17. Mercoledì 17 settembre invece tutte le scuole di Frosinone saranno di nuovo regolarmente aperte.