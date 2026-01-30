Scuolabus carico di studenti prende fuoco ai Castelli Romani: strada chiusa, soccorritori sul posto

Lo scuolabus a fuoco, foto dalla pagina Facebook di Città Futura.

Paura alle porte di Roma, nella zona dei Castelli Romani, dove uno scuolabus carico di studenti ha preso fuoco mentre stava raggiungendo l'istituto scolastico. Fiamme alte e una colonna di fumo denso e nero si è liberata verso l'alto, visibile anche a distanza. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, ad Ariccia, sono arrivati subito i soccorsi.

Scuolabus a fuoco ad Ariccia, paura per gli studenti

I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, verso le ore 8, quando il mezzo si trovava in strada per raggiungere il liceo Joyce di Vallericcia. Il pullmino stava percorrendo la strada che dalla parte alta di Ariccia porta a Genzano e, mentre si trovava ancora nel territorio di Ariccia, ha preso fuoco. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente verso l'alto. a contrastare i colori accesi del fuoco, anche il nero denso del fumo, incolonnato verso l'altro e visibile anche a distanza.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco che, dopo essersi assicurati che gli studenti fossero tutti scesi dall'autobus, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del vasto incendio. Successivamente i pompieri si sono adoperati per la messa in sicurezza dell'area circostante. Oltre a loro hanno raggiunto il luogo dell'incendio anche i carabinieri della stazione della vicina Genzano, che si sono adoperati per gestire la viabilità della zona e, come si vede anche dal video e dall'immagine in apertura, hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni. Infine, per la messa in sicurezza dell'autobus e assicurarsi che vi fossero esplosioni dovute al rogo, sono arrivati anche i tecnici Italgas, che si son messi immediatamente al lavoro per scongiurare il rischio che la situazione potesse peggiorare.

Fortunatamente, nonostante le fiamme alte e il fumo denso e scuro che hanno immediatamente destato l'attenzione e la preoccupazione di residenti e abitanti della zona, non risultano esserci persone coinvolte, ferite o intossicate.

Articolo in aggiornamento