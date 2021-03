Lieve scossa di terremoto a Paliano, Comune in provincia di Frosinone. La scossa è stata avvertita nel territorio della Ciociaria intorno alle ore 13 di oggi, martedì 10 marzo, momenti di paura tra i cittadini che hanno percepito alcune vibrazioni, una sorta di boato improvviso, e si sono domandati di cosa si trattasse. Scossa che è durata solo pochi attimi, ma che hanno messo le persone in allerta, facendo tremare lampadari e vetri. Il sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha reso noto che si è trattato di una scossa di terremoto con magnitudo di 2.3, con epicentro Paliano ad una profondità registrata di 10 chilometri.

Il sindaco: "Mantenete la calma"

Avvertita la scossa di terremoto intorno all'ora di pranzo, mentre le persone stavano magiando, in molti spaventati hanno lasciato la propria abitazione e sono scesi in strada, per poi rientrare in un secondo momento, quando lo spavento è passato. I cittadini si sono confrontati tra loro, scrivendo sui social network e chiedendosi gli uni con gli altri se avessero avvertito la scossa e da dove. Ad intervenire sulla vicenda anche il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, il quale ha avvertito distintamente la scossa e ha informato i cittadini. "Paliano da pochi momenti è stato epicentro di un terremmoto di Magnitudo 2.3, carabinieri, polizia locale e protezione civile stanno effettuando sopralluoghi per verificare eventuali danni che al momento non ci sono stati segnalati da alcun cittadino" spiega il sindaco. E aggiunge: "Vi chiedo di mantenere la calma un quanto sono stati disposte tutte le procedure necessarie".