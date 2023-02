Scoppia un termocamino: nell’esplosione restano gravemente feriti due coniugi ottantenni Sono rimasti feriti dopo l’esplosione della stufa nella loro abitazione: la coppia di ottantenni è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nel corso della serata di ieri, lunedì 27 febbraio 2023, verso le ore 20: era l'ora di cena quando a Monte San Giovanni Campano, comune in provincia di Frosinone che dista dalla città poco meno di una ventina di chilometri, si è sentito un forte boato.

Il botto, riecheggiato nella frazione di Colli, è stato causato dall'esplosione di un termocamino utilizzato per riscaldare l'abitazione di una coppia di anziani coniugi, come riporta Frosinone News.

L'esplosione del termocamino

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'esplosione del sistema di riscaldamento, ma non si esclude un malfunzionamento della stufa.

Sul luogo, immediatamente dopo il forte fragore, sono stati allertati i soccorsi: in breve tempo sono arrivati nell'abitazione i carabinieri e i vigili del fuoco che, non appena arrivati sul luogo della deflagrazione, hanno raggiunto gli anziani, due coniugi ottantenni, che vivevano nell'appartamento coinvolto nell'esplosione. I pompieri, dopo aver soccorso e aver affidato i due alle cure mediche, hanno bonificato e messo in sicurezza l'area: l'appartamento in cui vivevano, però, è rimasto gravemente danneggiato dall'esplosione.

I due anziani trasportati d'urgenza in ospedale

Non appena arrivati sul posto, per prima cosa, i vigili del fuoco hanno soccorso la coppia, affidandola alle cure degli operatori del personale sanitario, anche loro giunti sul posto non appena scattato l'allarme. I due ottantenni hanno riportato diverse lesioni su tutto il corpo: dopo una prima visita, si è reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale, al Santissima Trinità di Sora. Secondo le prime informazioni, le condizioni in cui si trova il marito sarebbero più serie rispetto a quelle della donna.