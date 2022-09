Scoppia un incendio in un appartamento a Roma: casa distrutta, evacuato tutto il palazzo Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari del 118. La casa è stata distrutta.

A cura di Natascia Grbic

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio a Roma in piazza dei Vocazionisti. Le fiamme hanno distrutto un appartamento in una palazzina di tre piani. Il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, potrebbe aver causato danni strutturali al palazzo. I vigili del fuoco stanno facendo le dovute verifiche, ma nell'attesa lo hanno evacuato per ragioni di sicurezza.

Le fiamme hanno divorato l'appartamento verso le 16.30. L'allarme è stato dato dai residenti della zona, quando hanno visto che dalla casa, al secondo piano del palazzo, usciva del fumo. In poco tempo l'incendio ha distrutto tutto, e non c'è stata nessuna possibilità di salvare l'abitazione, lasciando la famiglia che vi abitava nella disperazione.

Sul posto sono arrivate due squadre di Vigili del fuoco, l'autoscala, l'autobotte, il carro autoprotettori e il funzionario di guardia, oltre ai Carabinieri, alla polizia locale e agli operatori sanitari del 118. Nessuna persona è rimasta ferita, anche se tanti sono stati i disagi che il fumo ha causato ai condomini. Le famiglie sono state allontanate provvisoriamente dalle loro abitazioni, in attesa che i vigili del fuoco verifichino eventuali danni strutturali all'edificio.

Al momento non sono ancora note le cause del rogo. Forse un cortocircuito o un errore umano, ma saranno i rilievi a fornire informazioni sull'accaduto per capire seriamente cos'è successo e identificare – nel caso ce ne fossero – eventuali responsabilità. Non sono noti i tempi che ci vorranno per far sì che le altre famiglie evacuate dai loro appartamenti possano rientrare nella palazzina interessata dall'incendio.