Scoppia un incendio in casa con 3 bombole di gpl, carabinieri salvano una donna intrappolata sul balcone

Momenti di paura nel Comune di Sant'Angelo Romano in provincia di Roma, dove un incendio è divampato all'interno di un'abitazione al primo piano in via Colle Lungo. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, considerando anche il fatto che nell'appartamento erano presenti tre bombole di gpl. Fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento dei carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio. La donna è salva, rimasta lievemente intossicata dal fumo sprigionato dal rogo, è stata visitata e medicata sul posto e non è grave.

I fatti risalgono alla mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, e sono avvenuti nel Comune dell'area metropolitana di Roma che si trova su una delle cime dei Monti Cornicolani. La donna era in casa quando improvvisamente è divampato l'incendio. Non è chiaro da dove le fiamme siano scaturite, forse da una candela o da una sigaretta dimenticate accese oppure a causa dal malfunzionamento di un elettrodomestico, ma sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alle cause esatte che hanno provocato il rogo.

La donna è rimasta intrappolata sul balcone della sua abitazione, senza riuscire a scappare. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e ricevuta la segnalazione, sul luogo dell'incendio sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio. I militari giunti per primi non hanno esitato un momento e hanno salvato la donna con una scala di fortuna.

Dopo poco tempo li hanno raggiunti i vigili del Fuoco di Tivoli, che hanno spento le fiamme. La donna ormai salva è stata presa in carico dal personale sanitario arrivato sul posto con l'ambulanza. È stata visitata e medicata sul posto per aver inalato del fumo, ma sta bene. Una tragedia sfiorata: nell'appartamento infatti i pompieri hanno trovato tre bombole di gpl potenzialmente pericolose, che hanno tolto e messo in sicurezza.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile per 48 ore. Stamattina a Bracciano, nella provincia Nord di Roma una donna di ottantasette anni è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione di via Este. Il suo cadavere è stato trovato sul pavimento e i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Salvato e trasportato in ospedale invece il figlio cinquantenne disabile.