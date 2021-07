Scoperto il nascondiglio dello spacciatore: dosi di crack nel tubo di patatine Pringles Il giovanissimo spacciatore, 18 anni appena, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato anche denunciato per aver guidato la Smart senza aver mai preso la patente di guida. Le dosi di crack e cocaina erano nascoste nel tubetto di patatine Pringles.

A cura di Enrico Tata

Le dosi di crack e di cocaina erano nascoste nel tubo delle patatine Pringles. Questo il segreto di un giovanissimo spacciatore di appena 18 anni, arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per guida senza patente.

Dosi di crack e cocaina nascoste nel tubetto di patatine Pringles

La questura di Roma informa che nella serata di ieri una pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, era impegnata in un servizio di controllo del territorio in via Sebastiano Satta. Là è stata controllata una Smart guidata da un ragazzo neo maggiorenne. Quando ha visto gli agenti, quest'ultimo, ha accelerato e, credendo di non essere visto, ha lanciato dall'automobile un tubo di patatine. I poliziotti lo hanno inseguito, raggiunto e costretto ad accostare. Poi hanno recuperato il tubo. All'interno, in un doppiofondo, erano nascoste 43 dosi singole di crack e cocaina per un peso complessivo di 16 grammi. Il 18enne è risultato anche privo della patente di guida. Nelle tasche dei pantaloni aveva oltre 500 euro in contanti, probabile risultato della vendita di alcune dosi. Il giovanissimo spacciatore è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato anche denunciato per aver guidato la Smart senza aver mai preso la patente di guida.

I poliziotti hanno diffuso un video che mostra il doppiofondo del tubetto di patatine dov'erano nascoste tutte le dosi. Come detto, c'erano all'interno 43 dosi singole di crack e cocaina per un peso complessivo di 16 grammi di sostanze stupefacenti.