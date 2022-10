Scooter si schianta contro una macchina incolonnata nel traffico: morto un uomo di 61 anni Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: si è schiantato contro un’auto in via dei Castelli Romani ed è morto un’ora dopo nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di sessantuno anni è morto ieri a Pomezia in seguito a un incidente stradale. La tragedia è avvenuta verso le 18.30 in via dei Castelli Romani all'incrocio con via Giamaica: a scontrarsi, una macchina e uno scooter sul quale viaggiava il 61enne, residente a Pomezia. L'uomo è stato trasportato urgentemente in codice rosso all'ospedale Sant'Anna, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto poco dopo il sinistro.

Secondo le prime informazioni, il 61enne stava viaggiando a bordo della sua Vespa quando, superando a destra i veicoli incolonnati nel traffico, avrebbe urtato l'auto che lo precedeva, cadendo in terra. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Il 61enne è spirato circa un'ora dopo l'impatto.

Sul posto, per le indagini del caso, gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri di Pomezia e la Guardia di Finanza. Le operazioni di messa in sicurezza della strada sono durante per diverse ore, e i mezzi sono stati sequestrati. Sotto shock il conducente dell'auto che è stata tamponata dalla Vespa: l'uomo ha subito chiamato i soccorsi, ma le condizioni del 61enne erano disperate.

Al momento sono in corso le indagini per appurare eventuali responsabilità del sinistro. Sembra che la macchina procedesse lentamente per via del traffico, e che sia stato lo scooter a tamponarla. I vigili urbani dovranno però accertare che il conducente non abbia effettuato manovre azzardate, in modo da capire cosa sia accaduto. La salma dell'uomo sarà restituita nei prossimi giorni alla famiglia, che potrà così procedere con il funerale. L'identità della vittima non è stata resa nota.