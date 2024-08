video suggerito

Scontro tra yacht a Ponza, danni alle imbarcazioni: indaga la Capitaneria di Porto Due yacht sono entrati in collisione in mare a Ponza. Per cause ancora da accertare, le imbarcazioni si sono scontrate, riportando entrambe dei danni. Nessuna persona è rimasta ferita.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Due yacht si sono scontrati ieri pomeriggio verso le 14,30 nella rada di Ponza. Un incidente che non ha avuto fortunatamente conseguenze negative per le persone a bordo, scosse per quanto accaduto ma fondamentalmente illese. Due di loro, due turisti inglesi, non si sono nemmeno accorti del momento dell'impatto, accorgendosene solo successivamente quando gli yacht si sono dovuti necessariamente fermare per la conta dei danni. Le imbarcazioni, infatti, hanno riportato danni, una delle quali soprattutto alla prua. Non è chiaro come i due mezzi siano entrati in collisione. Le indagini sono attualmente in corso per appurare la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità (sopratutto alla luce degli ingenti danni economici riportati dagli yacht).

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'imbarcazione danneggiata in modo più significativo batte bandiera inglese. L'altra, che ha riportato danni più contenuti, batte invece bandiera delle isole Marshall, ed era stata noleggiata. Quella battente bandiera inglese ha riportato danni seri soprattutto alla prua, rimasta schiacciata dopo essersi scontrata con l'altra imbarcazione.

Sul posto sono arrivati i militari della Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera, per fare luce sulla dinamica e capire come i due yacht siano potuti entrare in collisione. Un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per le persone a bordo, e che ha sì danneggiato le barche, ma non in modo da rappresentare un pericolo per l'incolumità dei passeggeri. Tutte le persone a bordo sono state ascoltate dagli investigatori, in modo da fare luce sulla vicenda.