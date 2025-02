video suggerito

Scontro tra volante della polizia e auto durante inseguimento: quattro feriti, due gravi Incidente nel pomeriggio di oggi in via Achille Grandi a Monte Compatri. Una volante della polizia e un'auto con a bordo due persone che non si sono fermate all'alt si sono scontrate intorno alle 16.

A cura di Natascia Grbic

Una macchina della polizia e un'auto con a bordo due persone in fuga si sono scontrate in via Achille Grandi, in località Valle Martella a Monte Compatri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, intorno alle 16: il bilancio è di quattro persone ferite, due agenti e le due persone a bordo dell'auto in fuga. I poliziotti sono stati portati in ospedale a Tor Vergata e a Frascati, mentre gli altri due uomini sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale di Palestrina, dove sono stati presi in carico dai medici.

La dinamica dell'incidente tra auto e volante

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la macchina a bordo i due uomini – una vettura a noleggio – non si è fermata all'alt degli agenti in via Prenestina. Ne è nato un inseguimento terminato in via Achille Grandi con uno scontro tra le due vetture. Non è chiaro perché i due uomini abbiano deciso di fuggire: al momento si sa solo che si tratta di due persone con precedenti penali, che sono state denunciate per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante la serietà delle ferite riportate, non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Lo schianto e il soccorso del 118

Lo schianto ha destato moltissima preoccupazione tra le persone che hanno assistito all'incidente. L'allarme è stato lanciato immediatamente, con i soccorritori del 118 arrivati sul posto in pochissimi minuti per soccorrere i feriti. Immediato il trasporto in ospedale. I due uomini a bordo dell'auto che non si è fermata all'alt, non appena le loro condizioni di salute lo consentiranno, saranno poi ascoltati dagli agenti per capire il motivo della fuga.