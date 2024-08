video suggerito

Scontro tra scooter e furgone a Sezze Scalo, gravi due giovani: uno trasportato con l’eliambulanza Due ragazzi sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto alle 12.30 di oggi tra via degli Archi di San Lidano e via del Murillo a Sezze Scalo, in provincia di Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente verso le 12.30 di oggi a Sezze Scalo, in provincia di Latina. Due ragazzi a bordo di uno scooter si sono scontrati con un furgone Toyota guidato da un uomo di sessant'anni. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via degli Archi di San Lidano e via del Murillo. Ad avere la peggio sono stati i due giovani, ricoverati in ospedale in gravissime condizioni. Per uno di dei due in particolare si è reso necessario il trasporto in eliambulanza a Roma, è in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Latina per i rilievi del caso. Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità. I conducenti dei mezzi, come da prassi, saranno sottoposti ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Si tratta di esami che vengono eseguiti sempre in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi. Il conducente del furgone, che non ha riportato ferite, sarà ascoltato dalle forze dell'ordine, così come il ragazzo alla guida dello scooter una volta che le sue condizioni di salute lo consentiranno. Nel caso siano presenti saranno vagliate anche le telecamere di sorveglianza della zona, in modo da fare luce sulla dinamica dell'incidente.

Entrambi i ragazzi, due giovani di origine indiana, sono in condizioni molto gravi. Uno è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina mentre l'altro, molto più grave, è stato portato a Roma con l'eliambulanza, in modo da non perdere tempo prezioso e assicurarlo immediatamente alle cure dei medici.