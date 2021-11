Scontro tra moto e furgone sulla Salaria, morto un uomo: chiusa strada tra Monterotondo e Settebagni A causa dell’incidente avvenuto questa mattina sulla Salaria, la strada tra Monterotondo e Settebagni è stata chiusa. Il traffico è completamente paralizzato.

Tragedia questa mattina sulla Salaria, nella zona di Monterotondo. Per cause ancora da accertare, una moto e un furgone si sono scontrati al chilometro 19,200, all'incrocio con via Angelo Banti, poco prima di Mondo Convenienza. Ad avere la peggio, il conducente della moto, morto praticamente sul colpo. Per lui non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Chiuso il tratto di strada tra Settebagni e Monterotondo, dove al momento il traffico risulta totalmente paralizzato. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale di Roma, e i Vigili del Fuoco, intervenuti per sollevare il furgone. Il centauro infatti, scivolando, è finito sotto il mezzo pesante e c'è stato bisogno dell'intervento dei pompieri per recuperare la salma.

Incidente sulla Salaria: il centauro forse scivolato

Sconvolti i residenti della zona e gli altri automobilisti che hanno assistito alla tragedia. Secondo le prime informazioni, il conducente della moto sarebbe scivolato per motivi ancora non chiari, andando a finire contro il furgone. Per sollevare il mezzo e recuperare l'uomo è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sperato fino all'ultimo di recuperare il centauro vivo. Purtroppo così non è stato: l'uomo è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. E intanto fioccano le polemiche per la pericolosità di quel tratto di strada: sono molte le persone che chiedono la messa in sicurezza a causa dell'alto numero di incidenti che si verificano in quella zona.