Scontro tra due macchine sull’A1, ferita una bimba di quattro anni: portata d’urgenza in ospedale La bambina rimasta ferita nell’incidente sull’A1 ha riportato un forte trauma cranico. Il sinistro è avvenuto tra San Vittore del Lazio e Caianello.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente oggi sull'autostrada A1, tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello. Due macchine si sono scontrate per cause ancora da accertare: lo schianto ha causato il ferimento di una bambina di quattro anni e mezzo, trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Secondo le prime informazioni, la piccola ha riportato un trauma cranico molto serio. Feriti anche i genitori della bimba, portati invece all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. A quanto si apprende, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto, per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Cassino. Saranno loro a indagare su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. La dinamica del sinistro non è ancora chiara ed è al vaglio delle forze dell'ordine.

San Vittore del Lazio, incidente sull'A1: sul posto l'eliambulanza

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio. Le due auto stavano procedendo sull'autostrada quando sono arrivate a scontrarsi, danneggiandosi in modo grave. Entrambe sono finite fuori strada davanti agli altri automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena, lanciando subito l'allarme ai soccorritori, chiedendo l'intervento immediato di un'ambulanza. Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno subito visto che la piccola aveva riportato un grave trauma cranico e ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale pediatrico con l'eliambulanza per non perdere tempo prezioso. Le sue condizioni non sono al momento note, ma data l'età e la gravità dell'incidente, i soccorritori si sono assicurati che venisse presa in carico dai medici nel più breve tempo possibile.