Scontro tra cinque auto sulla Cassia Bis: due feriti gravi, strada chiusa A causa di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 16, la Cassia Bis è stata chiusa al traffico. Due persone sono rimaste ferite in modo grave.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente sulla Cassia Bis questo pomeriggio poco dopo le 16. Per cause ancora da chiarire, cinque macchine si sono scontrate all'altezza del chilometro 26: a seguito del ribaltamento di un Renault Kangoo, si è verificato un tamponamento a catena che ha visto coinvolti tutti i veicoli. Quattro i feriti, di cui due persone in modo grave che sono state portate in ospedale d'urgenza. La strada è stata chiusa per i rilievi del caso, affidati agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale gruppo Cassia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere dell'auto i due conducenti più gravi, affidati poi alle cure del 118.

L'incidente è avvenuto in direzione Viterbo. Non si conoscono le condizioni delle altre persone coinvolte nel sinistro, né è chiaro se i due feriti gravi siano in pericolo di vita o meno. Lo schianto, molto violento, sembra si sia originato a seguito del tamponamento del furgone, ma saranno le indagini dei vigili urbani a chiarire questo aspetto e determinare le responsabilità dell'incidente.

In seguito all'incidente sulla Cassia Bis si sono formati chilometri di cosa: migliaia di veicoli incolonnati che non possono fare altro che stare fermi e sperare che la situazione si risolva il prima possibile. I più fortunati sono riusciti a prendere lo svincolo per Cesano, ma anche nelle strade limitrofe la situazione è bloccata. Gli agenti della Polizia Locale stanno facendo defluire il traffico su via di Baccanello, non è chiaro quando il traffico tornerà scorrevole. I rilievi sono ancora in corso, e i mezzi devono essere rimossi in sicurezza dalla strada, in modo da poter verificare le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.