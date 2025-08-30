Scontro tra auto e moto alla Pisana: centauro morto sul colpo

L’incidente è avvenuto oggi tra via San Giovanni Eudes e via degli Antamoro a Roma, in zona Pisana. Ad avere la peggio il motociclista, morto sul colpo.

Immagine di repertorio

Ancora un incidente mortale a Roma, questa volta all'incrocio tra via San Giovanni Eudes e via degli Antamoro. Per cause ancora da chiarire, un'auto e una moto si sono scontrate poco fa in zona Pisana: ad avere la peggio è stato il motociclista, morto sul colpo a causa della violenza dello schianto. La vittima, non ancora identificata, è deceduta immediatamente nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi che hanno sperato di poterla rianimare.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del gruppo Monteverde. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato i due veicoli a scontrarsi. Da capire se vi sia stato un errore, una distrazione, un guasto meccanico o altro. Al termine delle indagini, che stanno andando avanti proprio in questo momento, saranno appurate eventuali responsabilità.

Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Come da prassi, l'automobilista sopravvissuto allo scontro sarà sottoposto ai consueti test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Saranno inoltre visionate, se presenti, le telecamere di sorveglianza, in modo da avere chiaro cosa è accaduto e ricostruire così la dinamica dei fatti.

L'uomo alla guida dell'auto non ha riportato ferite gravi. Per il centauro, invece, non c'è stato nulla da fare. Lo schianto tra la moto e la macchina è stato devastante, ed è stato sbalzato violentemente a terra. Un impatto che gli ha causato ferite gravissime e non gli ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo, tra gli sguardi sconvolti delle persone presenti che hanno assistito alla tragica scena.