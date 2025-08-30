roma
video suggerito
video suggerito

Scontro tra auto e moto alla Pisana: centauro morto sul colpo

L’incidente è avvenuto oggi tra via San Giovanni Eudes e via degli Antamoro a Roma, in zona Pisana. Ad avere la peggio il motociclista, morto sul colpo.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Natascia Grbic
26 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ancora un incidente mortale a Roma, questa volta all'incrocio tra via San Giovanni Eudes e via degli Antamoro. Per cause ancora da chiarire, un'auto e una moto si sono scontrate poco fa in zona Pisana: ad avere la peggio è stato il motociclista, morto sul colpo a causa della violenza dello schianto. La vittima, non ancora identificata, è deceduta immediatamente nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi che hanno sperato di poterla rianimare.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del gruppo Monteverde. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato i due veicoli a scontrarsi. Da capire se vi sia stato un errore, una distrazione, un guasto meccanico o altro. Al termine delle indagini, che stanno andando avanti proprio in questo momento, saranno appurate eventuali responsabilità.

Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Come da prassi, l'automobilista sopravvissuto allo scontro sarà sottoposto ai consueti test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Saranno inoltre visionate, se presenti, le telecamere di sorveglianza, in modo da avere chiaro cosa è accaduto e ricostruire così la dinamica dei fatti.

Leggi anche
Incidente sull'Aurelia prima del Castello di Santa Severa tra auto e scooter, morto un 53enne

L'uomo alla guida dell'auto non ha riportato ferite gravi. Per il centauro, invece, non c'è stato nulla da fare. Lo schianto tra la moto e la macchina è stato devastante, ed è stato sbalzato violentemente a terra. Un impatto che gli ha causato ferite gravissime e non gli ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo, tra gli sguardi sconvolti delle persone presenti che hanno assistito alla tragica scena.

Incidenti stradali
26 CONDIVISIONI
Immagine
Gambizzato per strada un uomo a Ostia: la vittima scappa e si rifugia in farmacia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views