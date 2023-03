Scontro tra auto e moto a Case Rosse: morto un 41enne, è l’ennesima vittima della strada Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Roma, nella zona di Case Rosse. Un uomo di quarantuno anni è morto dopo che la sua moto si è scontrata con una macchina.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi a Roma in un incidente stradale nella zona di Case Rosse. Per cause ancora da accertare la vittima, un 41enne, si è scontrato con una macchina in via Filigano mentre era in sella al suo scooter. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino. Immediati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 giunta a sirene spiegate per tentare di salvare la vita al centauro, di cui però è stato solo possibile dichiararne il decesso.

Sotto shock il conducente della macchina coinvolta nell'incidente, una Fiat 500. Si tratta di un uomo di cinquantanove anni trasportato al Policlinico Umberto I per i test di rito, al fine di verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Si tratta di esami che vengono eseguiti da prassi in caso di incidenti gravi, soprattutto se mortali. Entrambi i mezzi sono stati inoltre sequestrati per condurre ulteriori accertamenti.

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire cos'è accaduto e determinare eventuali responsabilità. In seguito all'incidente, inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico cittadino.

La salma della vittima, un cittadino di origine marocchina di cui non è stata resa nota l'identità, è stata trasportata all'obitorio del Policlinico di Tor Vergata. Appena il magistrato darà il nulla osta, la salma sarà restituita alla famiglia, che potrà così procedere con le esequie.