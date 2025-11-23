Scontro frontale tra due auto a Nettuno: morto un ragazzo di 19 anni, tre feriti gravi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciannove anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Scipione Borghese nel Comune di Nettuno, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre. Oltre alla vittima ci sono tre feriti gravi, che si trovano ricoverati in ospedale con prognosi riservata. Si tratta di due coetanei dei giovane, molto gravi e di una donna. A scontrarsi sono state due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario intervenuto con diversi mezzi di soccorso.

Un morto e tre feriti gravi a Nettuno

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui sono rimasti coinvolte due auto ed ha perso la vita un diciannovenne era notte. I tre giovani viaggiavano a bordo di una Opel Corsa e stavano percorrendo via Scipione Borghese quando si sono scontrati con una Fiat Tipo con a bordo una cinquantanovenne. L'impatto è stato violento con garvi conseguenze per tutte le persone coinvolte. Il più grave, il diciannovenne poi deceduto, è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è morto poco dopo il suo arrivo. Gli altri tre feriti, ossia i due giovani e la donna, sono stati soccorsi con codice rosso.

Indagini in corso, auto sequestrate

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura. Le due auto incidentate sono state sequestrate e verranno sottoposte ad ulteiori successivi accertamenti. Verranno acquisite le immagini delle telecamere di sorvegliaza di zona, che potrebbero aver immortalato l'incidente.