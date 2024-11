video suggerito

Scontro frontale tra auto a Stimigliano sulla bretella per l’A1: morta una donna, due ferite Una donna di 70 anni è morta oggi in un incidente stradale avvenuto a Stimigliano, in provincia di Rieti. Ferite altre due persone, soccorse dal 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tragedia oggi a Stimigliano Scalo, lungo la bretella che conduce verso il casello autostradale dell'A1. Una donna è morta dopo che la sua macchina si è scontrata con un'altra vettura intorno alle 11.30 del mattino. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è deceduta praticamente sul colpo a causa delle lesioni gravissime riportate nello schianto. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto, che stanno indagando per accertare la dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione le due auto, una Jeep e una Nissan Micra, si sono scontrate frontalmente. Da capire come sia potuto accadere, e se una delle due vetture abbia invaso la corsia dell'altra, prendendola in pieno. Oltre alla donna deceduta, una 70enne di Ponzano Romano di cui non è stata diffusa l'identità, anche due donne sono rimaste ferite e prese in carico dagli operatori sanitari del 118, arrivati sul posto subito dopo la chiamata di emergenza.

La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi e per consentire ai soccorsi di operare per portare in sicurezza le persone ferite. I mezzi sono stati sequestrati, in modo da condurre ulteriori accertamenti e capire le cause del sinistro, e probabilmente sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale come sempre in questi casi.