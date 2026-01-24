Scontro frontale sulla Cassia, morta la guardia giurata Maurizio Francescucci: rientrava da lavoro

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Cassia a Sutri, in provincia di Viterbo. Il sinistro si è verificato la mattina presto di oggi, sabato 24 gennaio. La vittima è Maurizio Francescucci, cinquant'anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono state due auto. Sull'incidente indagano i carabinieri di competenza territoriale coordinati dalla Procura. Francescucci era una guardia giurata e al momento dell'incidente stava tornando da lavoro a Blera.

A scontrarsi frontalmente due auto

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 5,30 quando le due auto, una Fiat Panda e un’Opel Corsa, si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano via Cassia all'altezza di Sutri. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, c'è stato l'urto, un impatto violento in cui Maurizio Francescucci ha avuto la peggio. A rimanere coinvolte nell'incidente sono state due persone, gravemente ferite.

Due feriti soccorsi in codice rosso

Il personale sanitario giunto sul posto con diversi mezzi di soccorso ha preso in carico tutti e due i feriti e li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa in codice rosso. Per Maurizio Francescucci non c’è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riporate nell'impatto. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell'altra persona. Il paziente è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.