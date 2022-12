Scontro frontale fra tre auto sulla Cassia Nord a Viterbo: sei feriti, uno è grave Paura sulla Cassia Nord nel Viterbese, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente. Sei i feriti, dei quali uno è grave.

Sei feriti di cui uno grave è il binacio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 dicembre, lungo via Cassia Nord nel Viterbese. A rimanere coinvolte nel sinistro sono tre auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio una delle persone che viaggiava in macchina, che è la più grave. Secondo le informazioni apprese finora, erano trascorse le 18.30 e i veicoli stavano transitando lungo la strada, nel tratto compreso tra i Comuni di Montefiascone e Viterbo, quando si sono scontrati frontalmente all'altezza del chilometro 91.

La dinamica è ancora da accertare e sono in corso le indagini della polizia locale, che ha svolto i rilievi di rito. L'incidente ha destato l'attenzione degli automobilisti di passaggio i quali, preoccupati per le condizioni delle persone rimaste coinvolte hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento dei paramedici. Sul posto ricevute diverse telefonate, sono intervenuti vari mezzi di soccorso.

I paramedici giunti in ambulanza hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel tratto di strada interessato dal sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa e la cicolazione deviata per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti e consentire in sicurezza i rilievi di rito. Terminate le verifiche la strada è stata riaperta e la cicolazione è tornata alla normalità nel corso della serata.