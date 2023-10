Scontro fra camion e bus Cotral carico di studenti: vetri rotti e adolescenti costretti a scendere L’incidente è stato ripreso dagli studenti: nel video appaiono i finestrini posteriori dell’autobus completamente distrutti. La causa sembra essere stata l’impatto con un camion, ancora da chiarire la dinamica.

A cura di Simone Matteis

Fonte: Welcome to Favelas

Questa mattina un autobus Cotral pieno di studenti si è scontrato con un camion in un piazzale a Colleferro: gli adolescenti a bordo del mezzo hanno ripreso i momenti immediatamente successivi all'incidente e hanno condiviso sui social le immagini, ricondivise poi su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas. Come scritto anche nella descrizione del video, la causa dello scontro sarebbe una manovra in retromarcia effettutata dal camion che avrebbe colpito il bus.

Finestre distrutte in seguito all'impatto

Le immagini mostrano gli studenti ancora seduti sui sedili del bus, di fianco ai vetri della parte posteriore del veicolo completamente distrutti. Mentre si preparano per scendere, uno di loro dice: "C'è puzza di bruciato". La causa dell'odore potrebbe dipendere dall'impatto o dalla frenata di uno dei due mezzi: nei pochi secondi di video, infatti, non sembrano esserci fiamme.

"L'abbiamo preso noi", dice uno studente

Il video mostra l'autobus coinvolto nell'incidente fermo in un piazzale, con i vetri andati in frantumi caduti sull'asfalto e gli studenti che uno alla volta scendono dal mezzo. Sebbene la didascalia del video riporti come sia stato il camion a urtare il bus, la voce di un ragazzo sembra affermare l'esatto contrario: "L'abbiamo proprio preso noi, non ha fatto retromarcia il camion, pensa se ci acchiappava!".

Rabbia e ironia tra i commenti in rete

Tra gli utenti dei social si scatena il disappunto per lo stato del trasporto pubblico: "A Roma si sfascia un pullman al giorno", ma "…per una volta che non va a fuoco!". Commenti relativi a un video con al centro un autobus della Cotral, azienda responsabile del trasporto regionale in tutto in Lazio, ma in linea con i dati emersi dalla recente indagine sulla qualità della vita realizzata da Acos, riferita ai servizi pubblici sul territorio capitolino: secondo i cittadini romani, in una scala da 1 a 10 gli autobus hanno un grado di affidabilità insufficiente, pari a 5,6.

Rabbia ma anche tanta ironia, tra finti commenti paternalistici ("Questi giovani di oggi le inventano tutte per non andare a scuola") e richiami ad altri scontri, molto più famosi: "Ho preso er Cotral fratellì", tira in ballo l'incidente di Algero Corretini, il rapper meglio noto come 1727wrldstar, che nel 2020 sfasciò il frontale della sua supercar contro un muro diventando in pochissimo tempo virale e acquisendo una straordinaria notorietà.