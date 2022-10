Scontro fra auto e trattore: morto un 67enne, ricoverato in codice rosso l’automobilista 88enne Scontro fra trattore e auto: morto sul colpo il 67enne alla guida del trattore. In condizioni critiche l’automobilista 88enne.

A cura di Beatrice Tominic

È successo oggi, giovedì 20 ottobre 2022, a Genazzano, comune tra Tivoli e Palestrina in provincia di Roma che dista dalla capitale una cinquantina di chilometri: nel primo pomeriggio, verso le ore 13, un trattore e un'automobile si sono scontrati. Nell'impatto ha perso la vita l'uomo alla guida del mezzo agricolo, un 67enne: dopo lo scontro l'uomo, come si legge su Canale Dieci, è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto sul colpo. In condizione critiche l'automobilista di 88 anni.

L'incidente fra auto e trattore

Non si conoscono ancora con certezza le cause dell'incidente, avvenuto in via di Valmontone. Un'automobile, una Fiat Idea, guidata da un uomo di 88 anni, si è schiantato contro il rimorchio di un trattore che si trovava davanti e che procedeva a bassa velocità. È stato allora che il conducente del trattore, a causa del violento impatto, è stato sbalzato fuori dal mezzo che stava guidando ed è finito a terra. Il mezzo agricolo, poi, lo avrebbe in parte investito.

I soccorsi per l'incidente

Sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi. L'uomo di 67 anni è stato trasportato d'urgenza a bordo di un'ambulanza arrivata da Colleferro: in breve tempo i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 hanno compreso che per lui non c'era più nulla da fare. Una volta arrivato in ospedale, al pronto soccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'autorità giudiziaria ha già disposto l'esame autoptico sul corpo della vittima presso l’istituto di medicina legale dell’Università Tor Vergata.

Condizioni di salute critiche anche quelle dell'uomo alla guida dall'auto, un 88enne residente a Valmontone. L'anziano è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto sono anche arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno posto sotto sequestro i veicoli e che hanno chiuso la strada alla circolazione per circa un'ora.