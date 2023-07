Scontro fra auto e bus Cotral sulla Cimina: interviene elisoccorso, muore coppia di anziani Si trovavano a bordo della loro utilitaria quando si sono schiantati contro un bus lungo la via Cimina, nel viterbese: morta una coppia di anziani coniugi.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano viaggiando lungo la via Cimina, all'altezza del bivio Canepina, nel viterbese, a poco meno di sei chilometri più a sud da Soriano nel Cimino, quando si sono scontrati con un bus Cotral. I due, all'interno della loro automobile utilitaria, due anziani coniugi, sono rimasti gravemente feriti: le condizioni in cui si trovavano erano talmente critiche che i soccorsi si sono rivelati vani e la coppia è morta, come riporta l'edizione locale de il Messaggero.

La dinamica dell'incidente

La coppia di anziani, marito e moglie, si trovava a bordo della loro auto quando c'è stato l'impatto con il bus. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi. Per permettere che vengano effettuati i rilievi del caso, però, l'area dell'incidente è stata chiusa al traffico, con conseguenti rallentamenti su tutta la circolazione.

Subito dopo lo scontro, sono stati allertati i soccorsi che hanno raggiunto in breve tempo il luogo del sinistro. Oltre ai carabinieri, si sono precipitati sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta arrivati sul posto, però, per quanto riguarda l'uomo, che si trovava al volante, non c'è stato nulla da fare: ogni soccorso si è rivelato vano e agli operatori del personale sanitario non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo.

La donna, in condizioni molto critiche, è stata affidata ai soccorsi ed è stata trasportata all'interno dell'eliambulanza per raggiungere l'ospedale di Belcolle, a Viterbo ed essere curata da medici ed infermieri. La donna è morta poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.