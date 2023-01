Scontri A1, liberati ultras romanisti fermati dalla Digos: il giudice non ha convalidato l’arresto Sono stati liberati Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i tifosi romanisti arrestati dalla Digos per gli scontri sull’Autostrada del Sole. Gli atti sono stati inviati al pubblico ministero.

A cura di Natascia Grbic

Non è stato convalidato l'arresto di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due ultras della Roma arrestati ieri con l'accusa di aver partecipato agli scontri di domenica sull'A1. Il giudice non ha riconosciuto l'applicazione della flagranza differita sotto l'aspetto di necessità e urgenza. Sono stati quindi inviati gli atti al pubblico ministero che aveva chiesto il carcere per entrambi. Gli atti saranno trasferiti ad Arezzo.

Emiliano Bigi e Filippo Lombardi erano stati fermati ieri dalla Digos a Roma. Quest'ultimo, che fa parte dei Fedayn, gruppo della Curva Sud, è stato condannato a tre anni di reclusione per gli scontri avvenuti tra Liverpool e Roma nel 2018. Inizialmente era stato accusato di tentato omicidio per il ferimento di Sean Cox, il tifoso caduto durante i tafferugli e finito in coma, cosa che gli ha causato gravi danni cerebrali. Lombardo è stato poi assolto dall'accusa, ma condannato per aver partecipato agli scontri.

È stato invece arrestato nell'immediatezza Martino Di Tosto, ultras giallorosso già noto alle forze dell'ordine per scontri legati al mondo del tifo. Il 43enne è stato arrestato dopo che si era recato all'ospedale di Arezzo per una ferita d'arma da taglio alla coscia. Ricoverato, è stato poi arrestato con l'accusa di rissa aggravata.

Leggi anche Scontri tra tifosi della Roma e del Napoli, arrestati altri due ultras giallorossi

Sono centinaia i tifosi identificati in seguito agli scontri. Al vaglio le varie responsabilità, oltre ai motivi che hanno scatenato i violenti scontri che hanno avuto luogo nell'autogrill dove fu ucciso il tifoso laziale Gabriele Sandri. Sono circa 180 le persone per cui si sta procedendo a verificare la posizione e il ruolo negli scontri.