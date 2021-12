Scomparso in montagna ad Amatrice Antonello Spanu, 57 anni, l’appello del sindaco È scomparso nel nulla Antonello Spanu, un uomo di 57 anni di Ceccano, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, Spanu stava facendo un’escursione sul Monter Gorzano.

A cura di Enrico Tata

Da ieri è scomparso nel nulla Antonello Spanu, un uomo di 57 anni di Ceccano, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, Spanu stava facendo un'escursione sul Monter Gorzano, nella zona di Amatrice in provincia di Rieti. L'uomo avrebbe chiesto aiuto al Soccorso Alpino con una telefonata effettuata nella giornata di ieri, ma risulta tuttora disperso. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio insieme ai colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono impegnati nelle ricerche, che si stanno concentrando nell'area adiacente alla frazione di Capricchia, il luogo da cui potrebbe essere partito l'uomo disperso che, stando alle prime ricostruzioni, dovrebbe aver intrapreso l'escursione da solo. Sul posto stanno partecipando alle ricerche anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della Croce Rossa Italiana. Come si vede nel video diffuso dal CNSAS su Facebook il lavoro dei soccorritori è reso estremamente difficile dalle condizioni atmosferiche. In zona, infatti, è in corso una vera e propria bufera di neve.

L'appello del sindaco di Ceccano: "Chiunque abbia sue notizie, informi i carabinieri"

Il sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore, ha diffuso un appello sui social network: "Ieri, nella zona di Amatrice, si sono perse le tracce di un nostro concittadino, SPANU ANTONELLO di 57 anni.Chiunque avesse sue notizie o lo avesse incontrato in questi giorni, è pregato di contattare e riferirlo ai carabinieri di Ceccano. Vi ringrazio per la collaborazione".

Il numero da contattare per chiunque avesse informazioni su Antonello Spanu è il seguente: 0775 625635.