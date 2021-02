Un uomo di 78 anni è scomparso dalla sua abitazione lo scorso 3 febbraio. A darne notizia è la Polizia di Stato, che sta cercando l'anziano da diversi giorni. L'uomo scomparso si chiama Mario De Angelis, ha 78 anni, e si è allontanato a piedi dalla sua abitazione in via Suor Celestina Donati 64 e si è diretto a piedi verso la fermata dell'autobus numero 446 in via Pineta Sacchetti. A confermarlo, le tracce fiutate dalle unità cinofile della Polizia Locale di Roma Capitale. Ai parenti aveva detto che sarebbe uscito a fare una passeggiata. Gli agenti del commissariato Prati hanno localizzato il cellulare dell'uomo nel parco dell'Inviolatella Borghese, che si trova sulla Cassia. Tutta la zona è stata perlustrata dai poliziotti insieme alla figlia dell'uomo, ma di Mario De Angelis non c'è ancora nessuna traccia. La vegetazione in quella zona è molto fitta, e nonostante l'intervento della Sezione Volanti, di due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco e di un elicottero, non è stato ancora individuato.

Al momento della scomparsa Mario De Angelis indossava jeans e scarpe da ginnastica, un cappello grigio, un giubbotto blu con una fascia sul gomito e sotto una maglietta a righe multicolore. Aveva con sé il telefono cellulare e il portafogli con il documento di identità. È alto 175 cm circa, è calvo, di corporatura media, ha gli occhi azzurri, la carnagione chiara, non ha tatuaggi o segni particolari. Alcune persone hanno dichiarato di averlo visto in via Igea, al Policlinico Gemelli e alla Villetta della Misericordia. Nessuno di questi avvistamenti è però risultato positivo e l'uomo non è stato ancora trovato. Secondo quanto dichiarato dai familiari, che hanno condiviso numerosi appelli su Facebook, non ha particolari patologie e gode di buona salute. Chiunque lo avvisti è pregato di chiamare il 112.