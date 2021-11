Scomparso da Roma il 12 ottobre Stefano Iacomacci: “Sceso per un caffè e mai più tornato” “Se lo vedete fermatelo, non è aggressivo, è un uomo buono”, hanno dichiarato la madre e la sorella, ospiti a Chi l’ha Visto. Stefano Iacomacci è scomparso da Roma il 12 ottobre, è sceso da casa per un caffè e non è più tornato. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto mimetico, un maglione di lana grigio, dei jeans e un paio di scarpe da ginnastica blu.

A cura di Natascia Grbic

Si chiama Stefano Iacomacci, ha 42 anni ed è scomparso da Roma. A dare notizia della sua sparizione, il programma Chi l'ha Visto: ieri sera la madre dell'uomo è andata in trasmissione per lanciare un appello al figlio e a chiunque lo abbia visto. Chiede alle persone di aiutarla per poterlo ritrovare, e al figlio di tornare a casa. "Se lo vedete fermatelo, non è aggressivo, è un uomo buono", hanno dichiarato la madre e la sorella.

Il 42enne è scomparso a Roma il 12 ottobre. Stefano Iacomacci era sceso sotto casa per un caffè, ma poi non ha più dato sue notizie, ha fatto perdere le sue tracce e da allora nessuno lo ha più sentito. Non ha con sé i documenti e il cellulari. I familiari sono molto preoccupati perché potrebbe trovarsi in difficoltà e chiedono a chiunque lo abbia visto di fermarlo.

Stefano Iacomacci ha 42 anni, è alto 172cm, ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto mimetico, un maglione di lana grigio, dei jeans e un paio di scarpe da ginnastica blu. Segni particolari, una cicatrice sotto il mento, che però non si vede dato che porta la barba. Ha l'occhio destro vitreo, con l'iride compromessa. L'uomo viveva a Roma con i genitori, che ora sono distrutti dal dolore per la sua scomparsa. Non sono noti i motivi per cui potrebbe aver deciso di allontanarsi. Fatto sta che non avendo con sé telefono e documenti, né un posto dove stare, potrebbe star vivendo una situazione di difficoltà e non essere in grado di tornare a casa. Per questo si chiede a chiunque abiti a Roma, ma anche al di fuori, di prestare attenzione nel caso dovesse incontrarlo.