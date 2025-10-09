Scomparso a Calcata, una donna: “Era alla stazione Flaminio, l’ho accompagnato a fare il biglietto”

Andrea Gentili

Dov'è Andrea Gentili? Che strada ha preso quando si è allontanato dal ristorante in cui aveva pranzato con i famigliari? Si trova nel bosco oppure ha lasciato Calcata? La puntata di stasera della trasmissione ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, ha riportato le segnalazioni di alcune persone, che sostengono di aver visto l'ottantatatreenne a Roma. Ovviamente non è detto purtroppo che sia lui, la certezza l'avremo solo quando verrà ritrovato.

"Era alla stazione Flaminio, l'ho accompagnato a fare il biglietto"

Una donna in particolare ha detto: "Ho visto questo signore il giorno dopo – la sua scomparsa, il 27 settembre ndr – alla stazione di Piazzale Flaminio. Chiedeva indicazioni su come arrivare a Sacrofano. L'ho accompagnato personalmente a fare il biglietto del treno". Altre segnalazioni arrivate all'associazione Penelope Lazio Odv localizzerebbero Andrea Gentili in zona Saxa Rubra stazione Cotral e zona Fidene/Serpentara. Sarebbe inoltre da porre attezione alla stazione Termini. L'ipotesi è che Andrea si trovi nella Capitale e che sia disorientato.

Andrea Gentili potrebbe aver preso un autobus

Ma perché non si può eslcudere che Andrea Gentili, pur essendo scomparso a Calcata, si trovi a Roma? Dalla strada bianca in cui lui stesso in una telefonata con sua moglie diceva di trovarsi, potrebbe essersi avventurato lungo i sentieri circostanti. Stradine rurali che conducono verso le fermate degli autobus e i Comuni limitrofi del Viterbese. Non è impossibile infatti che Andrea, dopo essersi perso, sia salito su un autobus.

Cosa c'entri Sacrofano, meta di cui parlava la donna intervistata, o dove sia diretto però non lo sappiamo. ‘Chi l'ha visto?' ha parlato con il figlio di Andrea Gentili, Diego, che ha ripercorso brevemente quanto accaduto il 26 settembre, il giorno della scomparsa di suo padre: "Mia madre era rientrata dalla passeggiata. Nella loro telefonata mio padre le ha detto di essersi perso e che si trovava su una strada bianca". Quando gli è stato chiesto se nel punto in cui si trovava vedeva il cimitero lui ha risposto: "Lo vedo, però…". Poi le comunicazioni sono cessate. Subito sono partite le ricerche partite di parenti, forze dell'ordine, cittadini. Il figlio Diego ha rinnovato l'appello, una richiesta di aiuto rivolta a tutti: "Se lo avete visto o avete notizie, per favore contattateci".