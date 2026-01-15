roma
Scomparsa da Anguillara, un collega del marito: “L’ho visto lavare un camion”, rilievi sul mezzo

Rilievi su un camion di Carlomagno alla ricerca di tracce di Federica Torzullo. Un collega del marito lo avrebbe visto lavare un mezzo venerdì pomeriggio.
A cura di Alessia Rabbai
"Ho visto Claudio Carlomagno venerdì intorno alle 14.15. Era nel deposito dove ha i mezzi, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua". A parlare è un collega del marito di Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso, che i carabinieri cercano da giorni. "Il cassone era vuoto, lo stava lavando" ha detto il collega di Carlomagno a ‘Dentro la notizia' condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale Cinque.

Ha spiegato come solitamente funziona la pulizia del camion: "Si pulisce dai detriti di solito quando cambi il materiale". Oggi i carabinieri hanno fatto un sopralluogo nella ditta di Claudio Carlomagno, in particolare hanno controllato proprio uno dei camion. Gli investigatori cercano eventuali tracce che possano portarli a Federica Torzullo.

Il collega di Carlomagno: "Non mi aveva detto che si stava separando dalla moglie"

Il primo pomeriggio di venerdì 9 gennaio il collega dice di averlo incontrato: "Mi ha salutato". Rispetto alla relazione tra Carlomagno e Torzullo, il collega ha detto che quest'ultimo non gli aveva confidato nulla: "Claudio non mi aveva detto che si stava separando da Federica, ma c'erano voci di paese. Anguillara Sabazia è un paese piccolo e si sentono voci". Sulla percezione che aveva in merito al rapporto della coppia ha spiegato: "Non li ho mai visti litigare in pubblico, erano persone solari". Come la comunità di Anguillara anche il collega di Carlomagno è scosso per la scomparsa della donna: "Spero vivamente che lei torni, lo spero tanto. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa".

Carlomagno ha denunciato la scomparsa di Federica Torzullo venerdì sera

A denunciare la scomparsa di Federica Torzullo è stato suo marito, che ha detto di averla vista l'ultima volta a casa la sera di giovedì, prima di andare a dormire, mentre si è recato in caserma solo la sera del giorno successivo. La denuncia dopo essere andato a prendere il figlio dai suoceri, dove era rimasto a dormire, perché la famiglia quel giorno, come raccontato da ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai3, si sarebbe dovuta recare in Basilicata. Quel venerdì mattina Torzullo non è mai arrivata al lavoro e la sua macchina è rimasta parcheggiata fuori casa senza chiavi.

