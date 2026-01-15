Scomparsa da Anguillara, un collega del marito: “L’ho visto lavare un camion”, rilievi sul mezzo

"Ho visto Claudio Carlomagno venerdì intorno alle 14.15. Era nel deposito dove ha i mezzi, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua". A parlare è un collega del marito di Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso, che i carabinieri cercano da giorni. "Il cassone era vuoto, lo stava lavando" ha detto il collega di Carlomagno a ‘Dentro la notizia' condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale Cinque.

Ha spiegato come solitamente funziona la pulizia del camion: "Si pulisce dai detriti di solito quando cambi il materiale". Oggi i carabinieri hanno fatto un sopralluogo nella ditta di Claudio Carlomagno, in particolare hanno controllato proprio uno dei camion. Gli investigatori cercano eventuali tracce che possano portarli a Federica Torzullo.

Il collega di Carlomagno: "Non mi aveva detto che si stava separando dalla moglie"

Il primo pomeriggio di venerdì 9 gennaio il collega dice di averlo incontrato: "Mi ha salutato". Rispetto alla relazione tra Carlomagno e Torzullo, il collega ha detto che quest'ultimo non gli aveva confidato nulla: "Claudio non mi aveva detto che si stava separando da Federica, ma c'erano voci di paese. Anguillara Sabazia è un paese piccolo e si sentono voci". Sulla percezione che aveva in merito al rapporto della coppia ha spiegato: "Non li ho mai visti litigare in pubblico, erano persone solari". Come la comunità di Anguillara anche il collega di Carlomagno è scosso per la scomparsa della donna: "Spero vivamente che lei torni, lo spero tanto. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa".

Carlomagno ha denunciato la scomparsa di Federica Torzullo venerdì sera

A denunciare la scomparsa di Federica Torzullo è stato suo marito, che ha detto di averla vista l'ultima volta a casa la sera di giovedì, prima di andare a dormire, mentre si è recato in caserma solo la sera del giorno successivo. La denuncia dopo essere andato a prendere il figlio dai suoceri, dove era rimasto a dormire, perché la famiglia quel giorno, come raccontato da ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai3, si sarebbe dovuta recare in Basilicata. Quel venerdì mattina Torzullo non è mai arrivata al lavoro e la sua macchina è rimasta parcheggiata fuori casa senza chiavi.