Sciopero trasporti a Roma: aperte le metro, possibili disagi e riduzioni delle corse Lo sciopero di 24 ore indetto da Cgil e Uil per oggi giovedì 16 dicembre riguarda anche il trasporto pubblico locale. Aperte tutte le linee della metropolitana con possibili riduzioni delle corse, chiusa la ferrovia Termini-Centocelle.

A cura di Redazione Roma

Dopo la prima frazione notturna – dove non è stato assicurato il servizio su gomma – è entrato nel vivo alle 8.30 lo sciopero generale di oggi, giovedì 16 dicembre – per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Al momento la Linea A della metropolitana è aperta con una riduzione delle corse, la Linea B e B1 della metropolitana è regolarmente in servizio e anche la Linea C è aperta e il servizio regolare. Riduzione delle corse per quanto riguarda la ferrovia Roma-Lido e la Roma – Viterbo, mentre alle 8.30 chiude la linea Termini Centocelle. Per quanto riguarda il trasporto di superficie su gomma e rotaia sono possibili riduzioni delle corse e disagi per chi si muove con i mezzi di trasporto pubblici.

Lo sciopero di 24 ore, indetto da Filt Cgil e UilTrasporti per protestare contro la politica economica del governo Draghi, riguarda i servizi di Atac, Roma Tpl e Cotral. È dunque a rischio tutto il trasporto pubblico su gomma, il regolare servizio delle linee di tram, della metropolitana e delle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo.

Fasce di garanzia per lo sciopero dei trasporti

Le fasce di garanzie rispettate sono quelle consuete da inizio turno fino alle 8.30 e poi dalle 17.00 alle 20.00, quando il trasporto tornerà regolare per dare la possibilità ai cittadini di compiere gli spostamenti essenziali.

Manifestazione a Piazza del Popolo dei sindacati

Dalle 10.00 alle 13.00 è prevista una manifestazione in piazza del Popolo convocata da Cgil e Uil, con la presenza dei segretari generale Landini e Bombardieri. Prevista la presenza di almeno 10.000 persone