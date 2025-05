video suggerito

Sciopero dei treni, venerdì nero a Termini: cancellazioni e treni in ritardo fino a 90 minuti Oggi, venerdì 23 maggio, sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS e Italo. Alla stazione Termini di Roma numerose cancellazioni e treni in ritardo fino a 90 minuti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Disagi alla stazione Termini di Roma oggi, venerdì 23 maggio, per lo sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS e Italo. L'agitazione è di 23 ore e terminerà alla mezzanotte. Ci sono due fasce di garanzia per i viaggiatori, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma a Roma i disagi non mancano: numerose cancellazioni e treni in ritardo fino a 90 minuti.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati autonomi Usb Lavoro Privato e Sgb, con l’adesione di altre sigle minori. La protesta coinvolge Trenitalia, Trenord, Italo, Rfi e anche il trasporto regionale e suburbano. I sindacati protestano per il mancato rinnovo del contratto nazionale, per la carenza di personale, per carichi di lavoro eccessivi e per scarsa sicurezza.

Ieri è stata firmata l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e del contratto aziendale con il gruppo Fs, con aumenti salariali medi di 230 euro al mese e validità fino a dicembre 2026. L'accordo riguarda circa 100.000 lavoratori.