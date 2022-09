Sciopero dei treni, giornata da incubo per i viaggiatori alla stazione Termini Alla stazione Termini di Roma sono state tante le cancellazioni e tanti i ritardi dei convogli sia in partenza che in arrivo nella Capitale.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook – ritardi e cancellazioni alla stazione Termini di Roma

Treni cancellati o in ritardo. Quella di oggi è stata una giornata da incubo per i viaggiatori in partenza o in arrivo alla stazione Termini di Roma. Oggi, infatti, era in programma uno sciopero nazionale di macchinisti e capotreno dalle 9 alle 17. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa per i problemi di sicurezza del personale dei trasporti a bordo dei convogli.

"Nel giorno in cui le organizzazioni sindacali di settore hanno proclamato unitariamente sciopero nazionale per dire basta alla intollerabile e insostenibile escalation di aggressioni che avvengono ormai quotidianamente ai danni del personale che presta servizio sui treni, siamo costretti a registrare l’ennesima aggressione ai danni di un lavoratore al quale esprimiamo la nostra solidarietà augurandogli piena e rapida guarigione”, si legge in una nota della Fit-Cisl. “Vittima dell’aggressione un agente di Protezione aziendale di Trenitalia, il quale seppur fuori servizio non ha esitato a intervenire prontamente per tutelare i passeggeri presenti in quel momento sul convoglio, riportando seri danni fisici, motivo per cui attualmente si trova in ospedale per le cure del caso”.

Alla stazione Termini sono state tante le cancellazioni e tanti i ritardi dei convogli sia in partenza che in arrivo a Roma. I treni hanno accumulato ritardi anche superiori ai 90 minuti e le zone d'attesa davanti ai binari del principale scalo romano sono rimaste affollate di viaggiatori per tutta la giornata. I sindacati hanno parlato di un'adesione allo sciopero di circa il 90 per cento dei macchinisti.