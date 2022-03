Sciopero dei mezzi a Roma domani 29 marzo: orari garantiti Atac per bus, metro e tram Nella giornata di domani è stato indetto uno sciopero di 24 ore dei trasporti Atac: il servizio resta assicurato nelle fasce di garanzia dall’inizio del servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20 e per alcune linee di autobus, fra cui quelle che prevedono corse scolastiche.

Per la giornata di domani, 29 marzo 2022, il sindacato Faisa Cisal ha indetto uno sciopero di 24 in Atac. Nel corso dello sciopero, che interessa tutti i mezzi della municipalizzata dei trasporti della capitale, sono comunque previste le cosiddetta fasce di garanzia durante le quali viene assicurato il servizio diurno, cioè dall'inizio delle attività lavorative fino alle ore 8.30 e poi dalle 17 alle ore 20.

Lo sciopero indetto per domani, 29 marzo, riguarda l'intera rete Atac (rete di superficie, metropolitana e ferrovia regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle), ma anche il servizio di biglietteria non online e quello di scale mobili, ascensori e montascale. Non aderiscono allo sciopero, invece, alcune linee di bus e quelle subaffidate ad altri operatori, la rete Cotral, Ferrovie dello Stato e le linee di Roma Tpl, per le quali, invece, il servizio prosegue regolarmente.

Scopriamo, in particolare, quando è assicurato nella giornata di domani 29 marzo 2022 il servizio regolare sui trasporti Atac e quali autobus della municipalizzata dei trasporti non aderiscono.

Sciopero dei mezzi domani a Roma: orari e fasce garantite Atac il 29 marzo

Quello indetto per domani, 29 marzo, è uno sciopero della durata di 24 ore. Ciò vuol dire che si rischiano disagi al servizio dalla notte fra il 28 e il 29 marzo fino a quella tra il 29 e il 30 marzo: ad eccezione degli orari indicati dalle fascia di garanzia (dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20), il servizio potrebbe non essere regolare.

Nello specifico, nella notte fra lunedì 28 e martedì 29 marzo, non è garantito il servizio delle linee bus notturne (la cui denominazione inizia per "n").

Differentemente, però, è garantito il servizio delle linee diurne che prevedono corse oltre le ore 24 e le linee notturne delle corse:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980.

Per la giornata del 29 marzo, fatta eccezione per le fasce garantite, il servizio potrebbe non essere regolare dalle ore 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino al termine della giornata lavorativa, fatta eccezione per alcune linee che non sono interessate dallo sciopero di domani, fra cui quelli con corse scolastiche.

Nella nottata fra il 29 e il 30 marzo, infine, il servizio delle linee notturne è garantito, mentre non lo è quello delle linee diurne che prevedono corse oltre le 24 ore e sono, come abbiamo visto prima, le linee:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980.

Le linee bus di autobus non interessate dallo sciopero dei mezzi

All'interno della rete Atac, però, esistono delle linee che non subiscono alcuna variazione a causa dello sciopero di domani, 29 marzo. Le linee Atac non interessate dallo sciopero e per le quali il servizio resta regolare sono:

021,

043,

070,

071,

33,

46 barrato,

77,

113,

118,

246,

246P,

319,

351,

435,

443,

500,

515,

551,

654,

709,

718,

731,

795.

A queste, inoltre, si aggiungono anche le corse scolastiche, indicate dall'apposita tabella sul sito di Atac, delle linee: