Sciopero dei mezzi Roma e Lazio 3 dicembre: stop a bus, tram, metro e ferrovie Stop per quattro ore, dalle ore 8.30 alle 12.30 è lo sciopero dei mezzi di trasporto a Roma e nel Lazio annunciato per venerdì 3 dicembre. Ad essere coinvolti bus pubblici e privati, tram, metro e ferrovie.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Sciopero dei mezzi a Roma e nel Lazio per venerdì 3 dicembre. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato Ugl è in programma per quattro ore, con i dipendenti del trasporto pubblico e privato, che incroceranno le braccia tra le ore 8.30 alle 12.30. Per quanto riguarda la Capitale, anche se per un arco di tempo limitato alla sola mattinata, i disagi potrebbero interessare le linee di superficie come bus, tram e linee metro gestiti da Atac, così come le ferrovie e gli autobus privati. Si ricorda ai viaggiatori di tenere a mente la fascia di garanzia che facilita gli spostamenti soprattutto per i pendolari che si muovono da e verso Roma per studio o per lavoro e che garantisce il servizio da inizio delle corse fino alle 8.30 e dalle ore 17 a fine servizio.

Scipero dei mezzi a Roma 3 dicembre: chi si ferma

Allo sciopero di venerdì 3 dicembre aderiranno i lavoratori del comparto pubblico e privato di Roma e del Lazio. Per quanto riguarda le fasce orarie interessate dallo sciopero, potrebbero verificarsi possibili stop per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Lo sciopero che interesserà le ferrovie riguarderà un orario diverso, con uno possibile stop tra le ore 9 e le 17. Da ricordare che durante lo sciopero scale mobili, ascendori, montascale e biglietterie potrebbero non essere attivi.

Le motivazioni dello sciopero dei mezzi del 3 dicembre a Roma e nel Lazio

Per quanto riguarda le motivazioni dello sciopero, sul sito di Roma Mobilità.it si legge che le proteste dei lavoratori sono dovute a dalle criticità riscontrate nell'applicazione del green pass sui luoghi di lavoro e sul trasporto ferroviario, disposizioni messe in atto per contenere l'andamento dei contagi per l'emergenza sanitaria.