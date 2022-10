Sciopero dei corrieri Sda a Roma, tafferugli con la polizia: un ferito Durante il sit in manifestanti e forze dell’ordine schierate all’entrata della sede di Poste sono entrati in contatto e un lavoratore Sda è rimasto ferito.

A cura di Enrico Tata

Sciopero e manifestazione dei corrieri SDA a Roma. La protesta è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Ugl e Usb e circa 200 persone hanno manifestato davanti alla sede di Poste Italiane in viale Europa. Il motivo dell'agitazione è legato alla procedura di licenziamento di 17 persone delle filiali di Pomezia e Fiumicino.

Tensione tra manifestanti e polizia: un lavoratore ferito

Durante il sit in manifestanti e forze dell'ordine schierate all'entrata della sede di Poste sono entrati in contatto e un lavoratore Sda è rimasto ferito. Soccorso, è stato portato via in ambulanza.

"Poliziotti hanno manganellato tutti, lavoratori e donne"

"Dopo l'ennesima risposta arrivata tramite le forze dell'ordine, che ci informavano che, testualmente, ‘Poste non parla con chi è in strada', i corrieri hanno occupato viale Europa in modo pacifico e srotolando uno striscione. Le forze dell'ordine si sono schierate con i blindati e ci hanno intimato di non fare un corteo, che neanche era stato abbozzato", ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it Massimo Pedretti, Usb Logistica. "Chiusi davanti e alle spalle, i lavoratori hanno tentato di entrare all'interno della sede di Poste. C'è stata una carica importante da parte delle forze dell'ordine, che hanno manganellato donne, lavoratori, dirigenti sindacali, ed è rimasto ferito un corriere, che ha ricevuto una brutta botta in testa con un manganello. È stato portato via in ambulanza e stiamo andando in ospedale per conoscere le sue condizioni di salute", ha dichiarato il sindacalista.

Leggi anche Tornano in piazza i ragazzi dei Fridays for Future: a Roma migliaia in corteo

Nunzio D'Erme, delegato sindacale Usb, ha aggiunto: "Uno dei dirigenti diceva tranquillamente ai colleghi poliziotti di spezzare a coloro che tentavano di entrare all'interno dell'edificio di Poste: ‘Spezzategli un braccio, spezzategli un braccio', diceva".