Sciopero a Roma il 10 ottobre 2025, a rischio i mezzi Atac: gli orari dello stop per bus, metro e tram
Un doppio sciopero dei mezzi indetto per domani venerdì 10 settembre potrebbe mettere in crisi il trasporto pubblico di Roma e creare disagi a chi si deve spostare per la città. Uno sciopero di 24 ore è stato proclamato dall'organizzazione Sindacato Unitario Lavoratori (Sul), mentre un altro di quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30, è indetto dalle sigle sindacali Usb lavoro privato e Orsa Tpl. Potrebbe essere un venerdì nero per i pendolari, saranno però garantiti i servizi nelle fasce orarie da inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 17.00 fino alle 19.59.
Doppio sciopero a Roma venerdì 10 ottobre 2025: le motivazioni
A differenza degli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre, proclamati per protestare contro l'attacco israeliano alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, venerdì 10 ottobre 2025 i lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico di Roma incrocieranno le braccia contro le proprie condizioni di lavoro. In una lettera in cui chiede scusa ai romani in anticipo, il sindacato Sul denuncia: "Non abbiamo alternative, Atac e i sindacati concertativi continuano a ignorare una vertenza seria e articolata, che nasce da problemi reali e quotidiani". Fra questi sono citati i turni, che non favoriscono una conciliazione fra "i tempi di vita e di lavoro", la sicurezza nelle rimesse e ai capolinea, i buoni pasto e lo smart working negati.
Gli orari dello sciopero a Roma il 10 ottobre 2025 e le fasce di garanzia
Come detto in precedenza, sono stati indetti due scioperi del trasporto pubblico a Roma per il 10 ottobre. Uno sciopero di 24 ore è promosso dal sindacato Sul, mentre un'altro di quattro ore dalle sigle Usb e Orsa. Quest'ultimo è proclamato dalle 8.30 alle 12.30.
Sono valide le fasce di garanzia per tutelare chi entra ed esce dal lavoro. I servizi saranno garantiti dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17.00 fino alle 19.59.
Mezzi garantiti a Roma nella notte tra il 9 e 10 ottobre
Per lo sciopero di 24 ore indetto dalla sigla sindacale Sul, sono a rischio i servizi delle linee notturne di Atac. In particolare, sono:
- non garantite le linee bus notturne (quelle la cui denominazione inizia per ‘n'),
- garantite, invece, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916.
Bus e metro garantiti e non durante lo sciopero a Roma
Nella mattinata di venerdì 10 ottobre 2025 si sovrappongono lo sciopero per 24 ore di Sul e quello di quattro ore di Usb lavoro privato e Orsa Tpl. Per la giornata di venerdì sono:
- garantite le corse di autobus, tram e metro durante le fasce orarie dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17.00 fino alle 19.59,
- non garantito il servizio sull'intera rete al di fuori di queste fasce orarie protette,
- non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-301-451-664-881-916,
- non garantite le corse delle linee A, B/B1, C della metropolitana previste oltre le ore 24.
Linee garantite e non a Roma nella notte tra il 10 e l'11 ottobre
Lo sciopero di Sul potrebbe intaccare anche le corse di Atac nella notte fra il 10 e l'11 ottobre 2024, in quanto parte della giornata lavorativa di venerdì 10 ottobre 2025. Sono:
- garantite le corse delle linee bus notturne (quelle la cui denominazione inizia per ‘n'),
- non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-301-451-664-881-916,
- non garantite le corse delle linee A, B/B1, C della metropolitana previste oltre le ore 24