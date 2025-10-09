Sciopero a Roma il 10 ottobre 2025, a rischio i mezzi Atac: gli orari dello stop per bus, metro e tram

Per venerdì 10 ottobre 2025 a Roma è previsto un doppio sciopero del personale di Atac che potrebbe interessare autobus, metro e tram. Sul, Usb e Orsa incrociano le braccia contro le condizioni di lavoro. Gli orari, le linee interessate e le fasce di garanzia.

Un doppio sciopero dei mezzi indetto per domani venerdì 10 settembre potrebbe mettere in crisi il trasporto pubblico di Roma e creare disagi a chi si deve spostare per la città. Uno sciopero di 24 ore è stato proclamato dall'organizzazione Sindacato Unitario Lavoratori (Sul), mentre un altro di quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30, è indetto dalle sigle sindacali Usb lavoro privato e Orsa Tpl. Potrebbe essere un venerdì nero per i pendolari, saranno però garantiti i servizi nelle fasce orarie da inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 17.00 fino alle 19.59.

Doppio sciopero a Roma venerdì 10 ottobre 2025: le motivazioni

A differenza degli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre, proclamati per protestare contro l'attacco israeliano alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, venerdì 10 ottobre 2025 i lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico di Roma incrocieranno le braccia contro le proprie condizioni di lavoro. In una lettera in cui chiede scusa ai romani in anticipo, il sindacato Sul denuncia: "Non abbiamo alternative, Atac e i sindacati concertativi continuano a ignorare una vertenza seria e articolata, che nasce da problemi reali e quotidiani". Fra questi sono citati i turni, che non favoriscono una conciliazione fra "i tempi di vita e di lavoro", la sicurezza nelle rimesse e ai capolinea, i buoni pasto e lo smart working negati.

Gli orari dello sciopero a Roma il 10 ottobre 2025 e le fasce di garanzia

Come detto in precedenza, sono stati indetti due scioperi del trasporto pubblico a Roma per il 10 ottobre. Uno sciopero di 24 ore è promosso dal sindacato Sul, mentre un'altro di quattro ore dalle sigle Usb e Orsa. Quest'ultimo è proclamato dalle 8.30 alle 12.30.

Sono valide le fasce di garanzia per tutelare chi entra ed esce dal lavoro. I servizi saranno garantiti dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17.00 fino alle 19.59.

Mezzi garantiti a Roma nella notte tra il 9 e 10 ottobre

Per lo sciopero di 24 ore indetto dalla sigla sindacale Sul, sono a rischio i servizi delle linee notturne di Atac. In particolare, sono:

non garantite le linee bus notturne (quelle la cui denominazione inizia per ‘n'),

le linee bus notturne (quelle la cui denominazione inizia per ‘n'), garantite, invece, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916.

Bus e metro garantiti e non durante lo sciopero a Roma

Nella mattinata di venerdì 10 ottobre 2025 si sovrappongono lo sciopero per 24 ore di Sul e quello di quattro ore di Usb lavoro privato e Orsa Tpl. Per la giornata di venerdì sono:

garantite le corse di autobus, tram e metro durante le fasce orarie dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17.00 fino alle 19.59,

le corse di autobus, tram e metro durante le fasce orarie dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17.00 fino alle 19.59, non garantito il servizio sull'intera rete al di fuori di queste fasce orarie protette,

il servizio sull'intera rete al di fuori di queste fasce orarie protette, non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-301-451-664-881-916,

le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-301-451-664-881-916, non garantite le corse delle linee A, B/B1, C della metropolitana previste oltre le ore 24.

Linee garantite e non a Roma nella notte tra il 10 e l'11 ottobre

Lo sciopero di Sul potrebbe intaccare anche le corse di Atac nella notte fra il 10 e l'11 ottobre 2024, in quanto parte della giornata lavorativa di venerdì 10 ottobre 2025. Sono: